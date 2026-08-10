CANAL+ dévoile « Clash », une série sur le coupé-décalé tournée à Abidjan et Kinshasa

CANAL+ Afrique lance le 30 août 2026 « Clash », une nouvelle création originale réalisée par le cinéaste ivoirien Philippe Lacôte. Tournée entre Abidjan et Kinshasa, la série plonge dans l’univers du coupé-décalé à travers la rivalité entre deux amis devenus adversaires sur la scène musicale.

CANAL+ Afrique enrichit son catalogue de créations originales avec « Clash », une série musicale en huit épisodes de 52 minutes réalisée par Philippe Lacôte. La diffusion débutera le dimanche 30 août à 20h30 sur CANAL+ MAGIC, à raison d’un épisode chaque semaine.

Il s’agit de la première série réalisée par le cinéaste ivoirien, déjà connu pour ses longs-métrages Run et La Nuit des rois. Avec « Clash », Philippe Lacôte choisit cette fois l’univers de la musique urbaine africaine comme terrain de fiction.

La série raconte l’histoire de DJ Shogun et DJ Diamantino, deux meilleurs amis qui connaissent ensemble le succès sur la scène du coupé-décalé à Abidjan. Leur ascension commune bascule lorsqu’un manager propose à Shogun de poursuivre une carrière en solo.

Le duo se brise. Diamantino retourne alors à Kinshasa et la relation entre les deux artistes se transforme progressivement en affrontement musical. Rivalités artistiques, buzz, provocations et réseaux sociaux alimentent désormais une confrontation dans laquelle chacun cherche à imposer son nom et son influence.

Entre Abidjan et Kinshasa, une immersion dans la musique urbaine africaine

Tournée à Abidjan et Kinshasa, « Clash » s’intéresse aux mécanismes de la célébrité dans l’industrie musicale africaine contemporaine. La série explore notamment la compétition entre artistes, le rôle des managers, la pression des réseaux sociaux, la fabrication du buzz et les conséquences personnelles d’une ascension rapide.

Philippe Lacôte explique avoir voulu filmer cette histoire comme une « légende urbaine » consacrée à la jeunesse ivoirienne et, plus largement, africaine. Le réalisateur inscrit également le projet dans l’histoire du coupé-décalé, apparu au début des années 2000 avant de devenir un phénomène culturel dépassant largement les frontières de la Côte d’Ivoire.

Pour préparer la série, le réalisateur indique avoir mené un travail d’investigation tout en s’appuyant sur des artistes et des lieux réels afin de restituer les codes de cet univers. Le casting réunit notamment Ange Eric N’Guessan, Arnold Matondo, Jean-Baptiste Lafarge, Serge Kanyinda, France Nancy Goulian, Prudence Maïdou, Mouna Ndiaye, Fanta Doumbia, Stéphy Jeff et Michel Bohiri. La production associe plusieurs sociétés africaines et européennes : Wassakara Productions en Côte d’Ivoire, Banshee Films en France, Monday Films au Ghana et Kiyo’s Production en République démocratique du Congo.

La dimension musicale occupe également une place importante dans le projet. La série dispose d’une bande originale composée de huit titres, conçus spécialement pour la production par des compositeurs, beatmakers, musiciens et auteurs africains. La musique originale est signée Olivier Alary. Pour Nathalie Folloroux, directrice des chaînes CANAL+ Afrique, cette production s’inscrit dans la volonté du groupe de développer des séries africaines contemporaines bénéficiant d’un niveau élevé de production et de réalisation.

« Clash » sera diffusée à partir du 30 août 2026, chaque dimanche à 20h30 sur CANAL+ MAGIC.