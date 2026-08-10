Gaani 2026 à Nikki : l’État béninois prend une place centrale dans l’organisation

L’édition 2026 de la Gaani de Nikki bénéficie d’une implication renforcée de l’État béninois. Après avoir autorisé officiellement l’organisation de la fête, le gouvernement pilote plusieurs chantiers liés au palais impérial, à l’arène et au parcours rituel. Cette intervention vise à améliorer l’accueil des participants tout en renforçant la valorisation culturelle et touristique de cette célébration séculaire.

La Gaani de Nikki change d’échelle en 2026. À quelques semaines des festivités, l’État béninois occupe désormais une place centrale dans la préparation matérielle et institutionnelle de cette importante manifestation des peuples Baatonu, Boo et de leurs communautés alliées.

Le Conseil des ministres du 3 juin 2026 a officiellement autorisé l’organisation de l’édition 2026 de la fête de la Gaani à Nikki. Cette décision inscrit l’événement parmi les grandes manifestations culturelles soutenues cette année par le gouvernement, aux côtés notamment du Festival des Masques de Porto-Novo et des Journées internationales du souvenir de la traite négrière et de son abolition à Ouidah.

Cette implication ne signifie toutefois pas que l’État se substitue à la Cour impériale dans les dimensions rituelles et traditionnelles de la Gaani. Le calendrier et les cérémonies restent étroitement liés à l’autorité impériale de Nikki, tandis que l’intervention publique porte principalement sur l’organisation générale, les infrastructures, la sécurité et la valorisation touristique.

La Cour impériale avait ainsi annoncé les dates de l’édition 2026 dans le cadre de son calendrier traditionnel. Les festivités sont prévues du 25 au 27 août, avec le 26 août comme journée centrale de la Gaani.

Palais impérial, arène et parcours rituel au cœur des préparatifs

L’engagement de l’État s’est traduit dès mars par le lancement d’un programme de requalification du parcours rituel. Le gouvernement rappelle que la Gaani constitue l’une des principales manifestations du patrimoine culturel immatériel du Bénin.

La construction du nouveau palais impérial a entraîné une modification du parcours traditionnel, désormais organisé autour de huit stations sacrées au lieu de sept. Le gouvernement a donc décidé de réaménager les différentes étapes afin de préserver la cohérence du rituel, sécuriser les déplacements et améliorer l’attractivité touristique de l’événement.

En mai, de nouveaux travaux ont également été autorisés au palais royal de Nikki et dans l’arène de la Gaani. Ils comprennent notamment la reconfiguration de certains espaces, la construction de logements destinés aux équipes d’entretien, ainsi que la réalisation d’une écurie et de magasins de rangement.

Cette mobilisation s’est poursuivie le 16 juillet avec le déplacement à Nikki d’une délégation composée des ministres chargés de la Culture, du Tourisme, de l’Intérieur et de la Communication. Avant l’inspection des chantiers, les membres du gouvernement ont rencontré l’empereur Séro Torou Tuko Sari et les responsables de la Cour impériale.

Les entreprises chargées des travaux se sont engagées à achever les ouvrages au plus tard le 23 août, quelques jours avant le début des festivités.

Cette organisation traduit une répartition des rôles entre l’État et l’autorité traditionnelle. La Cour impériale demeure au centre des rites, de leur calendrier et de leur signification culturelle, tandis que le gouvernement prend en charge une part croissante des infrastructures, de la logistique et de la promotion de l’événement.

Les autorités traditionnelles ont d’ailleurs accueilli favorablement l’implication de l’exécutif. Lors de la mission gouvernementale de juillet, la Cour impériale avait salué les investissements engagés dans la sauvegarde et la mise en valeur des traditions de Nikki.

La Gaani est à la fois une fête d’allégeance au souverain de Nikki et un important rassemblement identitaire des peuples Baatonu, Boo et alliés. L’intervention accrue de l’État en 2026 doit désormais permettre d’associer la préservation de cette dimension traditionnelle à une stratégie plus large de développement culturel et touristique.