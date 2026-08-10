Nekfeu repéré en randonnée en Turquie

Nekfeu a été repéré en Turquie lors d’une randonnée, dans une apparition publique rare qui a été filmée par un créateur de contenu local et diffusée sur la toile. L’ex-membre du groupe 1995, discret depuis la sortie de son projet « Les Étoiles vagabondes », a été vu en train d’échanger simplement avec l’influenceur, sans ostentation ni mise en avant de sa notoriété.

Artiste éloigné des réseaux sociaux et des sorties discographiques depuis plusieurs années, Nekfeu n’a pour autant jamais totalement disparu de la scène musicale : il a accepté quelques collaborations en featuring sur des projets d’autres artistes. Sept ans après son dernier album, des articles évoquent la possibilité d’un retour en studio et d’un nouvel opus, sans qu’aucune annonce officielle n’ait pour l’heure été confirmée par l’intéressé ou son entourage.

Ces derniers mois, les informations le concernant ont surtout porté sur des affaires personnelles. Son ex-épouse a porté des accusations de violences conjugales et de violences sur leur enfant, des faits que Nekfeu a toujours niés. Sur le plan juridique, il demeure « présumé innocent », expression qui renvoie au principe selon lequel une personne ne doit pas être considérée coupable tant qu’une décision de justice définitive n’a pas été rendue.

Rencontre discrète et image humble

La séquence mise en ligne par le créateur de contenus turc montre une promenade en plein air durant laquelle le rappeur apparaît détendu et peu enclin à se mettre en avant. Selon la vidéo, l’artiste a conversé avec son interlocuteur sans révéler d’emblée son identité publique ; la reconnaissance ne se serait faite que peu avant leurs adieux. Toujours selon la captation, Nekfeu a minimisé sa notoriété et a évoqué, d’un ton réservé, des souvenirs lointains liés à sa carrière.

Sur place, la scène se déroulait dans un cadre naturel, loin des projecteurs et des salles de concert. Les images insistent sur la simplicité des échanges et sur l’intérêt du rappeur pour le calme et la nature, éléments déjà évoqués dans ses déclarations publiques antérieures sur le retrait progressif des feux médiatiques.

La publication de la vidéo a suscité des réactions sur les réseaux : des admirateurs et des internautes ont commenté la rareté de cette apparition et l’attitude humble de l’artiste. Pour certains, ce type d’images permet de mieux mesurer la distance que Nekfeu souhaite désormais entre vie privée et exposition médiatique.

Lors de cette rencontre, l’artiste aurait aussi mentionné une page de fans, appuyant de façon anecdotique son désintérêt pour la promotion personnelle excessive. La diffusion de la séquence intervient alors que la vie publique du rappeur est marquée à la fois par sa discrétion artistique et par le suivi médiatique de ses affaires personnelles.