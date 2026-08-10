Tchaourou : Une fillette de 3 ans sauvée des eaux du fleuve Okpara à Kika

​Un véritable miracle s’est produit ce dimanche dans l’arrondissement de Kika, situé dans la commune de Tchaourou.

Une fillette âgée d’environ trois ans a été aperçue et secourue dans les eaux du fleuve Okpara par un pêcheur qui est parvenu à la repêcher vivante.

​Après son sauvetage, rapporte Fraternité fm, l’enfant a été immédiatement conduite au domicile du chef du village de Kpassa, Salifou Gnami, afin de recevoir les premiers soins et une prise en charge adaptée.

​Les autorités locales restent mobilisées dans l’attente d’identifier et de retrouver les parents ou les proches de la petite fille qui ne serait pas de la localité. Le chef du village de Kpassa saisit l’occasion pour inviter les parents à redoubler de vigilance dans le suivi de leurs enfants en ces périodes de montée des eaux après les dernières pluies.