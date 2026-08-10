Kiddwaya: « le Nigeria se serait davantage développé s’il avait été colonisé plus longtemps »

Une déclaration de Kiddwaya fait débat au Nigeria. La star de téléréalité estime que le pays aurait été davantage développé si la Grande-Bretagne avait prolongé sa domination coloniale de dix à quinze ans après 1960.

La star de téléréalité nigériane Tersee Waya, plus connue sous le pseudonyme de Kiddwaya, a suscité la controverse après avoir estimé que le Nigeria aurait été davantage développé si la Grande-Bretagne avait prolongé sa présence coloniale dans le pays. Le Nigeria a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1960, dans un contexte marqué par la montée des revendications nationalistes et politiques. Trois ans plus tard, en 1963, le pays est devenu une république et a ainsi rompu ses derniers liens constitutionnels avec la monarchie britannique.

Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, Kiddwaya a toutefois défendu l’idée que l’indépendance du Nigeria était intervenue trop tôt. Selon lui, le pays aurait bénéficié d’un niveau de développement supérieur si la puissance coloniale britannique était restée entre dix et quinze années supplémentaires. « Avis impopulaire. Les Britanniques auraient dû rester au Nigeria dix à quinze ans de plus. On aurait constaté un meilleur développement », a-t-il écrit sur X.

Une déclaration qui divise

La sortie de Kiddwaya a rapidement suscité des réactions contrastées. Certains internautes ont estimé que son argument pouvait se défendre au regard des difficultés politiques et économiques rencontrées par le Nigeria depuis son accession à l’indépendance.

D’autres ont, au contraire, vivement contesté cette lecture de l’histoire. Ils considèrent qu’une prolongation de la présence britannique aurait surtout permis à la puissance coloniale de poursuivre l’exploitation des ressources nigérianes, sans nécessairement favoriser le développement du pays.

Une prise de position qui relance ainsi, sur les réseaux sociaux nigérians, le débat toujours sensible sur l’héritage de la colonisation et les conséquences de l’indépendance.