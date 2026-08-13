Equipe de France: Fabien Barthez rejoint le staff technique de Zidane

Près de trois décennies après avoir triomphé ensemble avec les Bleus, Zinédine Zidane et Fabien Barthez se retrouvent en équipe de France. Désormais sélectionneur, Zidane pourra compter sur l’ancien gardien des champions du monde 1998, nommé entraîneur des portiers tricolores.

Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane, a retrouvé Fabien Barthez, nommé au poste d’entraîneur des gardiens des Bleus. Les deux anciens champions du monde vont désormais travailler ensemble au sein du staff tricolore. Nommé le mois dernier pour un contrat de quatre ans, Zidane a succédé à Didier Deschamps, qui a conduit l’équipe de France jusqu’à la Coupe du monde 2026. Pour ses débuts à la tête des Bleus, l’ancien meneur de jeu pourra compter sur un visage bien connu. Zidane et Barthez ont en effet partagé le maillot de l’équipe de France lors des deux plus grands succès de leur génération : le sacre mondial en 1998, à domicile, puis la victoire à l’Euro 2000.

Un duo marqué par une histoire commune

Fabien Barthez compte 87 sélections avec les Bleus. L’ancien gardien a notamment disputé la finale de la Coupe du monde 2006 face à l’Italie, une rencontre restée célèbre pour l’expulsion de Zidane en prolongation après son coup de tête porté à Marco Materazzi. Âgé de 55 ans, Barthez a également connu une riche carrière en club. Le gardien français a notamment porté les couleurs de Toulouse, de l’Olympique de Marseille, de l’AS Monaco et de Manchester United. Près de trois décennies après leur sacre mondial de 1998, Zidane et Barthez se retrouvent donc au service de l’équipe de France, cette fois dans des rôles différents, avec l’ambition de conduire les Bleus vers de nouveaux succès.