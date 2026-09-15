Lens se sépare de Dino Toppmöller après seulement six matches

Le RC Lens s’est séparé de Dino Toppmöller après seulement six matches officiels. Yannick Cahuzac prendra l’équipe pour le déplacement à Monaco.

Le RC Lens s’est séparé mardi 15 septembre de Dino Toppmöller, trois mois seulement après sa nomination, après six matches officiels à la tête des Sang et Or. L’entraîneur allemand, sous contrat jusqu’en 2028, ne sera pas sur le banc vendredi à Monaco.

Le club et le technicien de 45 ans ont mis fin à leur collaboration d’un commun accord après des discussions sur l’évolution de l’effectif et de l’organisation du staff, des changements auxquels Toppmöller n’adhérait pas, selon Reuters. Ses deux adjoints quittent également le club.

Yannick Cahuzac, jusqu’ici adjoint, prendra en charge l’équipe pour le déplacement à Monaco. L’ancien capitaine lensois avait rejoint le staff cet été après un passage à Lorient.

Le bilan de Toppmöller reste contrasté. Lens a remporté le Trophée des champions contre le Paris Saint-Germain et s’est imposé 3-2 sur le terrain du Slavia Prague en Ligue des champions, mais n’a gagné qu’un de ses quatre premiers matches de Ligue 1.

En championnat, les Lensois comptent une victoire, un nul et deux défaites et occupent la 10e place. Leur dernière sortie s’est soldée dimanche par un nul 2-2 au Mans, après avoir été menés.

Toppmöller avait succédé en juin à Pierre Sage, parti à Crystal Palace après une saison marquée par la Coupe de France et une deuxième place en Ligue 1. Le RC Lens l’avait engagé jusqu’en 2028 avec l’objectif de maintenir un football intense et offensif tout en gérant le retour du club en Ligue des champions.

Le prochain rendez-vous lensois est fixé vendredi 18 septembre à Monaco, où Cahuzac dirigera les Sang et Or.