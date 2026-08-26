Algerie : l’extension du complexe d’engrais AOA d’Arzew doit relever la capacite de 50 %

L'accord annonce le 23 aout ouvre la phase d'execution du projet sur ce site codetenu par Sonatrach et Suhail Bahwan. Le marche mondial de l'uree reste par ailleurs volatil.

L’Algerie et le groupe omanais Suhail Bahwan ont acte le lancement de l’extension du complexe d’engrais AOA d’Arzew, dans la wilaya d’Oran, avec une hausse annoncee de 50 % de la capacite du site.

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L’accord a ete annonce le 23 aout 2026. Le complexe AOA est une coentreprise detenue a 51 % par Suhail Bahwan Group et a 49 % par Sonatrach.

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D’apres BC Insight, le projet correspond a l’ajout d’un troisieme train ammoniac-uree. La meme source indique que les autorites algeriennes ont promis l’approvisionnement en gaz necessaire a cette extension.

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Le lancement intervient alors que le marche mondial de l’uree reste tendu. CRU Group releve encore des perturbations d’approvisionnement liees au Moyen-Orient, un facteur qui maintient une forte volatilite sur le marche de l’azote.

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Selon les donnees publiees par Suhail Bahwan Group, le complexe existant produit deja environ 4 000 tonnes par jour d’ammoniac et 7 000 tonnes par jour d’uree granulee.