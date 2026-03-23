Energie: Dangote fournit désormais du carburant à cinq pays africains

Des spécialistes estiment que la mise en service de la raffinerie permet de raccourcir les chaînes d’approvisionnement, de limiter l’exposition aux chocs géopolitiques et de réduire les coûts logistiques, alors même que les prix mondiaux du pétrole brut restent instables.

La production par Dangote d’essence et de diesel conformes à la norme Euro V renforce l’attrait de l’offre en fournissant des carburants de qualité supérieure à des marchés qui dépendaient jusque-là d’importations de moindre qualité.

À mesure que les volumes augmentent, la raffinerie prévoit d’étendre sa présence en Afrique de l’Ouest, centrale et orientale, en développant un réseau de distribution panafricain implanté au Nigeria. Pour le Nigeria, les retombées sont à la fois stratégiques et économiques: la raffinerie diminue la dépendance aux importations de carburant, contribue à stabiliser les taux de change et renforce la sécurité énergétique.

Ce positionnement place également le pays comme un acteur clé de la diversification de l’approvisionnement énergétique mondial, un rôle mis en avant par le ministre des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, qui a souligné la contribution du Nigeria à la stabilisation des approvisionnements lors de crises mondiales.

Cependant, les perturbations internationales ont eu des répercussions internes: dans certaines régions, le prix de l’essence a augmenté, passant d’environ 870 nairas le litre à près de 1 500 nairas, hausse attribuée à la montée des cours du pétrole brut. En réponse, le gouvernement accélère son programme de gaz naturel comprimé (GNC) pour alléger la pression sur les consommateurs.

L’augmentation de la capacité d’exportation de la raffinerie Dangote marque un tournant en contribuant à redéfinir le rôle du Nigeria, qui évolue d’importateur de carburant à fournisseur continental à un moment critique pour les marchés énergétiques mondiaux.