France : parcs, cimetière et équipements fermés à cause d’un cobra en fuite

Un cobra venimeux est recherché depuis cinq jours à Castelginest, près de Toulouse, après avoir été aperçu dans des herbes hautes par un habitant. Par mesure de sécurité, plusieurs équipements publics ont été fermés, tandis que gendarmes, pompiers et spécialistes des reptiles poursuivent la traque d’un animal potentiellement dangereux mais toujours introuvable.

Un cobra, dont l’espèce n’a pas été formellement identifiée à la date de publication, est en liberté depuis mardi 12 mai 2026 à Castelginest, commune de Haute-Garonne de 10 000 habitants située à une dizaine de kilomètres au nord de Toulouse, selon France 3 Occitanie et Franceinfo. L’animal a été aperçu et photographié en fin de journée le 12 mai par un habitant dans des herbes hautes. Depuis lors, une trentaine de gendarmes, policiers et pompiers spécialisés, renforcés par des membres de l’association SOS Reptiles arrivés de Montpellier le 14 mai, mènent des recherches avec drones et pièges à reptiles. Trois nouveaux signalements de la présence du cobra ont été effectués dans la semaine, sans que sa localisation précise ne soit établie. L’animal reste introuvable au samedi 16 mai, cinquième jour de recherches.

Par mesure de sécurité, la municipalité de Castelginest a fermé ses parcs, son cimetière, ses terrains de sport, ses salles municipales et son cinéma. La commune voisine de Saint-Alban a interdit l’accès aux berges, chemins et sentiers le long de l’Hers, rivière affluente de la Garonne qui borde les deux communes. Des pièges ont été installés dans la zone, susceptibles d’attirer un reptile à la recherche de fraîcheur. Des équipes ont également travaillé dans la nuit du 15 au 16 mai, car « cet animal vit la nuit dans son milieu naturel », selon Dorian Blayac, président de SOS Reptiles, cité par Orange Actu.

L’espèce de cobra photographiée dans les herbes n’avait pas été précisément identifiée dans les communications officielles disponibles. Emma Monge, vétérinaire à l’École nationale vétérinaire de Toulouse, a décrit la dangerosité potentielle de l’animal : « Il y a un danger en cas de morsure. Puisque c’est une espèce qui possède un venin neurotoxique qui peut entraîner une paralysie puis la mort par arrêt respiratoire. » La préfecture de Haute-Garonne a précisé que « les services de secours et de santé ont été alertés et sont en mesure d’assurer une prise en charge rapide et adaptée ».

Dorian Blayac, de SOS Reptiles, a nuancé le risque de confrontation directe : « Il va prendre la fuite plutôt que de se mettre en confrontation. Sauf s’il est bloqué et qu’on le met en insécurité, là il pourrait potentiellement attaquer, mais il n’attaquera pas si on ne lui cherche pas des noises. » Il a appelé les habitants à ne pas s’approcher de l’animal s’il était aperçu, mais à le photographier pour permettre son identification.

Une enquête ouverte pour retrouver le propriétaire

Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier le propriétaire de l’animal, selon France 3 Occitanie. La détention d’un cobra en France est soumise à une autorisation préfectorale stricte dans le cadre de la réglementation sur les animaux dangereux, depuis l’arrêté du 11 août 2006 relatif aux conditions de détention des animaux d’espèces non domestiques. La détention sans autorisation est passible d’une amende et de poursuites pénales. Le nombre de cobras détenus légalement ou illégalement en France n’est pas documenté de façon exhaustive par les autorités, mais les services de protection de la nature régulièrement saisis par SOS Reptiles pour récupérer des reptiles abandonnés ou saisis témoignent de l’existence d’un marché informel.

Les recherches devaient se poursuivre dans la soirée du samedi 16 mai et au-delà, jusqu’à la capture ou la localisation de l’animal. Aucune morsure n’avait été signalée à la date de publication du présent article.