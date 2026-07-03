World Cup 2026: Switzerland’s 4-2-3-1 with Breel Embolo against Riyad Mahrez’s Algeria

Switzerland and Algeria meet at BC Place in Vancouver on July 3, 2026, with both sides lining up in a 4-2-3-1 for a decisive FIFA World Cup 2026 knockout match.

Henry DONCHE
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SUMMARY

On July 3, 2026 at 4:00 GMT+1, Switzerland and Algeria face each other at BC Place in Vancouver in a decisive match in the round of 32 of the FIFA World Cup 2026. This key duel marks a direct clash between two sides set up in a 4-2-3-1 and featuring major players such as Breel Embolo for Switzerland and Riyad Mahrez in the Algerian camp.

Swiss head coach Murat Yakin has opted for a lineup featuring a classic four-man defensive block, strengthened by the midfield double pivot formed by Remo Freuler and Granit Xhaka, while the attacking line relies on the work rate of Breel Embolo up front, supported by Dan Ndoye, Johan Manzambi and Rubén Vargas.

On the other side, Vladimir Petkovic is also fielding an Algerian team in a 4-2-3-1 with Luca Zidane in goal. The midfield relies on Ramiz Zerrouki and Nabil Bentaleb for ball-winning and distribution, while Riyad Mahrez and Houssem Aouar drive the attacking creativity alongside Farès Chaïbi, with Amine Gouiri as the central striker.

This knockout match shapes the path of both national teams at the World Cup, with crucial importance for qualification to the round of 16. The tactical choices of both coaches reflect a desire for balance between defensive solidity and attacking creativity.

Reading Switzerland’s XI

Switzerland deploy a classic 4-2-3-1 under Murat Yakin, with Gregor Kobel in goal and a defensive line made up of Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji and Ricardo Rodríguez. However, several players such as Zakaria and Elvedi are dealing with injuries, forcing the staff to adjust the defensive sector.

In midfield, Granit Xhaka and Remo Freuler form an experienced double pivot, tasked with protecting the defense and supplying attacking midfielders Dan Ndoye, Johan Manzambi and Rubén Vargas. That quartet is expected to support center-forward Breel Embolo, Switzerland’s main attacking weapon, whose versatility and power are meant to weigh on the opposing defense.

Within the squad, the notable absences of Silvan Widmer, Djibril Sow and Denis Zakaria raise questions about bench depth, but the team remains structured around solid senior players capable of delivering a competitive performance.

Reading Algeria’s XI

Algeria also adopt a 4-2-3-1 with Luca Zidane as goalkeeper. The defense consists of Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini and Rayan Aït-Nouri, though Bensebaini’s injury absence alters the setup on the left flank.

In midfield, Ramiz Zerrouki and Nabil Bentaleb handle ball recovery, while Riyad Mahrez, Houssem Aouar and Farès Chaïbi carry the attacking creativity, bringing technique and directness. Amine Gouiri occupies the front line, tasked with embodying the goalscorer’s role.

Despite a few absences due to injuries or illness, the Algerian team remains led by Vladimir Petkovic, who is counting on a tactical balance between defensive cohesion and technical clarity in the buildup.

Starting lineups

Switzerland
Formation4-2-3-1Head coachMurat Yakin
Starters11
  1. 1 Gregor Kobel Goalkeeper
  2. 6 Denis Zakaria Defender
  3. 4 Nico Elvedi Defender
  4. 5 Manuel Akanji Defender
  5. 13 Ricardo Rodríguez Defender
  6. 8 Remo Freuler Midfielder
  7. 10 Granit Xhaka Midfielder
  8. 11 Dan Ndoye Midfielder
  9. 9 Johan Manzambi Midfielder
  10. 17 Rubén Vargas Midfielder
  11. 7 Breel Embolo Forward
Substitutes14
  • 12 Yvon Mvogo
  • 21 Marvin Keller
  • 18 Eray Cömert
  • 24 Aurèle Amenda
  • 3 Silvan Widmer
  • 2 Miro Muheim
  • 16 Christian Fassnacht
  • 14 Ardon Jashari
  • 15 Djibril Sow
  • 22 Fabian Rieder
  • 20 Michel Aebischer
  • 26 Cédric Itten
  • 19 Noah Okafor
  • 23 Zeki Amdouni
Algeria
Formation4-2-3-1Head coachVladimir Petkovic
Starters11
  1. 23 Luca Zidane Goalkeeper
  2. 17 Rafik Belghali Defender
  3. 2 Aïssa Mandi Defender
  4. 21 Ramy Bensebaini Defender
  5. 15 Rayan Aït-Nouri Defender
  6. 6 Ramiz Zerrouki Midfielder
  7. 19 Nabil Bentaleb Midfielder
  8. 7 Riyad Mahrez Midfielder
  9. 8 Houssem Aouar Midfielder
  10. 10 Farès Chaïbi Midfielder
  11. 22 Ibrahim Maza Forward
Substitutes13
  • 1 Melvin Mastil
  • 16 Oussama Benbot
  • 3 Achref Abada
  • 4 Mohamed Tougai
  • 5 Zineddine Belaid
  • 13 Jaouen Hadjam
  • 26 Samir Sophian Chergui
  • 20 Adil Boulbina
  • 11 Anis Hadj Moussa
  • 14 Hicham Boudaoui
  • 24 Yassine Titraoui
  • 9 Amine Gouiri
  • 25 Farès Ghedjemis
Switzerland
Upcoming Vancouver Stadium
Algeria
03/07/2026 04:00 Round of 32
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Upcoming Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
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03:33 Uncategorized : World Cup 2026: Switzerland’s 4-2-3-1 with Breel Embolo against Riyad Mahrez’s Algeria
03:01 Football : World Cup 2026: Switzerland and Algeria Face Off in Round of 32 in Vancouver
03:33 World Cup 2026: Switzerland’s 4-2-3-1 with Breel Embolo against Riyad Mahrez’s Algeria