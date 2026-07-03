World Cup 2026: Switzerland lead Algeria at half-time (1-0)

Switzerland lead Algeria 1-0 at half-time in their 2026 World Cup round-of-16 match at Vancouver Stadium after Breel Embolo’s 10th-minute goal.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
0 views
Illustration du match Suisse VS Algérie, le 03/07/2026 04:00, stade Vancouver Stadium
Illustration du match Suisse VS Algérie, le 03/07/2026 04:00, stade Vancouver Stadium
2 min read
Google News Comment

Switzerland lead Algeria 1-0 at half-time in the round of 16 of the 2026 World Cup at Vancouver Stadium. The scoring was opened as early as the 10th minute by Breel Embolo, from a Johan Manzambi assist. The first half was marked by Algerian dominance in possession (60%), without being able to convert it.

The match pits two sides against each other, with Switzerland, coached by Murat Yakin, set up in a 4-2-3-1, and Algeria, under Vladimir Petkovic, in a 4-3-3. Switzerland’s defensive discipline, combined with efficiency in winning the ball back and counterattacking, quickly paid off with Embolo’s goal.

Switzerland showed solid organisation and effective tactical control in defence, with key players such as goalkeeper Gregor Kobel and defenders Denis Zakaria, Nico Elvedi and Manuel Akanji. Midfielder Granit Xhaka also used his experience to bring balance to the Swiss game. In attack, Breel Embolo stood out with his goal, supported by midfielders Johan Manzambi and Dan Ndoye, who played a key role in creating danger.

For Algeria, keeping the ball was not enough to break down Switzerland’s discipline. Riyad Mahrez, Farès Chaïbi and Ibrahim Maza produced a few attacking moves, but the opposing defensive block remained difficult to get through. Chaïbi was shown a yellow card in the 36th minute, which could complicate the management of the second half for the Algerian team.

Statistically, Switzerland attempted three shots, two of them on target, and goalkeeper Gregor Kobel made one decisive intervention. Algeria also had three shots at goal, but put only one of their attempts on target. Despite Algeria enjoying more possession, the Swiss converted their first chance into a goal, giving them the lead at the break.

Switzerland
Half-time Vancouver Stadium
Algeria
03/07/2026 04:00 Round of 32
Fil du match
  1. 10'But - B. Embolo (passe J. Manzambi)Suisse, 10e
  2. 36'Carton jaune - F. ChaibiAlgérie, 36e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Switzerland 2 / Algeria 1
  • Tirs : Switzerland 3 / Algeria 3
  • Possession : Switzerland 40% / Algeria 60%
  • Corners : Switzerland 1 / Algeria 0
  • Fautes : Switzerland 1 / Algeria 1
  • Cartons jaunes : Switzerland 0 / Algeria 0
  • Cartons rouges : Switzerland 0 / Algeria 0
Round of 32 schedule
View full schedule
Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Half-time Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
DON'T MISS
FIL D'ACTU
04:52 Football : World Cup 2026: Switzerland lead Algeria at half-time (1-0)
03:33 Football : World Cup 2026: Switzerland’s 4-2-3-1 with Breel Embolo against Riyad Mahrez’s Algeria
04:52 World Cup 2026: Switzerland lead Algeria at half-time (1-0)