World Cup 2026: Argentina lead Cape Verde at halftime (1-0)

Argentina lead Cape Verde 1-0 at halftime in Miami thanks to a 29th-minute Lionel Messi goal assisted by Lisandro Martínez.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Argentine VS Cap-Vert, le 03/07/2026 23:00, stade Miami Stadium
Illustration du match Argentine VS Cap-Vert, le 03/07/2026 23:00, stade Miami Stadium
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SUMMARY

Argentina lead Cape Verde 1-0 at halftime at Hard Rock Stadium in Miami, in the round of 32 of the 2026 World Cup. The only goal of the first half was scored by Lionel Messi in the 29th minute, from an assist by Lisandro Martínez.

This knockout match has seen Argentina impose their tempo and technical control against a more compact Cape Verde side defensively, trying to contain the opposition attacks despite Argentina’s territorial dominance.

Argentina, set up in a 4-4-2 under Lionel Scaloni, monopolised the ball with 64% possession and were more accurate in their passing (94% pass completion). In attack, forward Lionel Messi had three shots, two of them on target, and his team completed 325 passes in the first half.

Cape Verde, coached by Pedro Leitao Brito and playing in a 4-1-4-1, had few clear chances, with only one shot on target and possession limited to 36%. Goalkeeper Vozinha intervened twice to prevent Argentina from extending their lead. The Cape Verde players must find an attacking solution in the second half while strengthening their defensive organisation to avoid a defeat that would jeopardise their campaign.

This start to the match confirms the expectations surrounding Argentina, the favourites in the duel, though they will still have to manage Cape Verde’s resistance and potential counterplay to qualify for the round of 16.

A successful first half for Argentina, led by Messi and Lisandro Martínez

Argentina are relying on a classic 4-4-2 with Emiliano Martínez in goal, supported by a central defence made up of Cristian Romero and Lisandro Martínez, the latter having already provided an assist. The midfield of Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández and Thiago Almada ensures ball circulation and the alternation between defensive and attacking phases.

In attack, Lionel Messi and Lautaro Martínez form a complementary duo, with Messi already making his mark by opening the scoring. Passing accuracy and control of the ball are Argentina’s strengths against a Cape Verde system that is less dominant but better organised defensively.

Cape Verde still looking for their first shot on target and an attacking response

Set up in a 4-1-4-1, Cape Verde are playing with a solid defensive line around Sidny Lopes Cabral and Diney Borges, and an anchoring midfielder in Kevin Lenini. The mobility of midfielders Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte and Jovane Cabral is trying to have an impact, but the team is struggling to finish, failing to put any shot on target during this first half.

Lone centre-forward Nuno Da Costa is well isolated against the Argentine defence. Goalkeeper Vozinha has made several saves to keep his team in the match. In the second half, Cape Verde will have to find attacking solutions without leaving themselves exposed if they hope to spring a surprise.

Argentina
Half-time Miami Stadium
Cape Verde
03/07/2026 23:00 Round of 32
Fil du match
  1. 29'But - L. Messi (passe L. Martinez)Argentine, 29e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Argentina 2 / Cape Verde 0
  • Tirs : Argentina 3 / Cape Verde 1
  • Possession : Argentina 64% / Cape Verde 36%
  • Fautes : Argentina 4 / Cape Verde 4
  • Passes : Argentina 325 / Cape Verde 184
  • Precision des passes : Argentina 94% / Cape Verde 85%
  • xG : Argentina 0.35 / Cape Verde 0.04
Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
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France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
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England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
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Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
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Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Penalties finished Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Half-time Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
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