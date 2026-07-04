World Cup 2026: Colombia lead Ghana at half-time (1-0)

Colombia lead Ghana 1-0 at half-time in their 2026 World Cup round-of-16 match at Kansas City Stadium thanks to Jhon Arias’ 14th-minute goal.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Colombie VS Ghana, le 04/07/2026 02:30, stade Kansas City Stadium
Illustration du match Colombie VS Ghana, le 04/07/2026 02:30, stade Kansas City Stadium
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SUMMARY

Colombia go in ahead at half-time against Ghana (1-0) this Saturday at Kansas City Stadium in the round of 16 of the 2026 World Cup. The goal of the first half was scored in the 14th minute by Colombian midfielder Jhon Arias, from an assist by Luis Suárez, who had come on shortly before.

This knockout match pits two teams that had not yet played in the competition against each other. Colombia opted for a 4-3-3 formation under Nestor Lorenzo, while Ghana are playing in a 4-1-4-1 with Carlos Queiroz in charge.

The first half-hour was marked by the early introduction of Colombian substitute Luis Suárez in the 8th minute, prompting a defensive change for Ghana, with Marvin Senaya replacing Alidu Seidu in the 13th minute. A few minutes later, Jhon Arias opened the scoring for Colombia. The same player received a yellow card in the 12th minute, reflecting the high intensity in midfield.

Statistically, Colombia are clearly dominating possession (79%) and have recorded three shots, two of them on target, contrasting with Ghana’s limited attacking output of one off-target effort. This technical and territorial superiority has favored the Colombians, who made their spell of dominance count with the goal.

Goalkeepers Camilo Vargas and Lawrence Ati Zigi have, for now, had little to do. Vargas has not made a notable save, while Ati Zigi has made one save but has had few situations to deal with against a Ghana team struggling to look threatening.

Colombia well organised around Jhon Arias and Luis Suárez

Coach Nestor Lorenzo has favored a structured 4-3-3 with a back four made up of Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí and Johan Mojica. The midfield is driven by Gustavo Puerta, Jefferson Lerma and Jhon Arias, the latter already decisive in the first half. In attack, Luis Díaz, Jhon Córdoba and James Rodríguez complete the front three. The decision to bring on Luis Suárez as early as the 8th minute paid off, with his key role in the assist unlocking the score. Colombia’s strength lies in their control of the ball and their ability to create chances.

Ghana seek a response with their 4-1-4-1

Ghana remain faithful to their 4-1-4-1, with Thomas Partey in the holding midfield role. The Ghanaian defensive block is made up of Gideon Mensah, Jérôme Opoku, Derrick Luckassen and Marvin Senaya, the latter having come on hurriedly. Further forward, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo and Jordan Ayew are trying to compete but are struggling to find space. The lack of clear chances and the markedly lower share of possession make the task difficult for the Black Stars, who will need to be more incisive after the break if they hope to turn the situation around.

Colombia
Half-time Kansas City Stadium
Ghana
04/07/2026 02:30 Round of 32
Fil du match
  1. 8'Remplacement - J. Cordoba (remplace L. Suarez)Colombie, 8e
  2. 12'Carton jaune - J. AriasColombie, 12e
  3. 13'Remplacement - M. Senaya (remplace A. Seidu)Ghana, 13e
  4. 14'But - J. Arias (passe L. Suarez)Colombie, 14e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombia 2 / Ghana 0
  • Tirs : Colombia 3 / Ghana 1
  • Possession : Colombia 79% / Ghana 21%
  • Corners : Colombia 1 / Ghana 0
  • Fautes : Colombia 3 / Ghana 0
  • Cartons jaunes : Colombia 1 / Ghana 0
  • Passes : Colombia 171 / Ghana 46
  • Precision des passes : Colombia 93% / Ghana 74%
  • xG : Colombia 0.77 / Ghana 0.02
Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Penalties finished Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
After extra time Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Half-time Kansas City Stadium
Ghana
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02:02 Football : World Cup 2026: Colombia in 4-3-3 with James Rodríguez against Carlos Queiroz’s Ghana in 4-1-4-1
03:25 World Cup 2026: Colombia lead Ghana at half-time (1-0)