Mondial 2026 (Q): Cristiano Ronaldo entre un peu plus dans la légende

Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, a encore écrit une page d’histoire mardi soir en inscrivant un doublé lors du nul 2-2 face à la Hongrie, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

À Lisbonne, les visiteurs ont créé la surprise en ouvrant le score par Attila Szalai, d’une tête imparable. Mais le quintuple Ballon d’Or a rapidement répliqué, reprenant deux centres précis signés Nelson Semedo et Nuno Mendes pour renverser la situation en faveur de la Seleção de Roberto Martínez.

Malgré une nette domination, les Portugais ont manqué de réussite : Bruno Fernandes et Rúben Dias ont tous deux trouvé les montants. Et alors que le Portugal se dirigeait vers un succès logique, Dominik Szoboszlai a arraché l’égalisation en fin de rencontre, privant les champions d’Europe 2016 d’une victoire à domicile.

Avec ce doublé, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires de la Coupe du monde, dépassant le Guatémaltèque Carlos Ruiz. L’attaquant d’Al Nassr compte désormais 41 réalisations en 50 matches de qualification. Ce nul laisse toutefois la Hongrie à cinq longueurs du Portugal, solide leader de son groupe.