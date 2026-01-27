Champions League: with Mbappé and Vinicius, Real Madrid’s group faces Benfica

Pour conclure la phase de groupes de la Ligue des champions, le Real Madrid se déplace à Lisbonne avec un groupe presque au complet et une armada offensive impressionnante, déterminé à assurer sa place parmi les meilleurs. Le groupe madrilène pour ce déplacement au Portugal est tombé.

À l’heure de conclure la phase de groupes de la Ligue des champions, le Real Madrid s’apprête à un déplacement à haute intensité sur la pelouse de Benfica, ce mercredi à Lisbonne. Un rendez-vous capital pour les Merengues, encore engagés dans la bataille pour les premières places du classement et désireux d’aborder la suite de la compétition en position de force.

Pour cette affiche européenne, Álvaro Arbeloa a choisi de s’appuyer sur un groupe quasiment au complet, tout en ouvrant la porte à la jeunesse. Deux talents issus de la Fabrica, Jorge Cestero (2006) et Lorenzo Aguado (2007), figurent dans la liste des convoqués, symbole de la confiance accordée à la formation madrilène.

Offensivement, l’arsenal madrilène impressionne. Vinícius Jr, Kylian Mbappé, Rodrygo, Brahim Díaz, Mastantuono et le jeune Gonzalo García constituent la ligne d’attaque. Au milieu, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et Arda Güler sont bien présents pour donner de l’équilibre et du rythme au jeu.

En revanche, la défense sera amputée de plusieurs cadres. Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Éder Militão et Dani Carvajal manquent à l’appel. Dans les cages, Thibaut Courtois et Andriy Lunin sont convoqués, offrant des garanties solides.

