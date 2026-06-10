Bénin : Sidi Ould Tah reçu par Wadagni après son élection à la tête de la BAD

Romuald Wadagni a reçu à Cotonou le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah. Les échanges ont porté sur la situation macroéconomique du Bénin, les perspectives de développement et les réformes envisagées par le nouveau chef de l’État, dans un contexte où la BAD demeure un partenaire financier stratégique pour le pays.

Le président béninois Romuald Wadagni a reçu en audience mercredi 10 juin au matin, au Palais de la Marina à Cotonou, le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), le Mauritanien Sidi Ould Tah. Selon la présidence béninoise, seule source de l’entretien, les échanges ont porté sur la situation macroéconomique du Bénin, les perspectives de développement du pays et le programme de réformes que le chef de l’État entend conduire.

L’audience intervient au terme d’une séquence diplomatique soutenue engagée par M. Wadagni depuis son investiture, le 24 mai 2026. Le nouveau président, ancien ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances entre 2016 et 2026, a d’abord effectué deux tournées régionales avant de recevoir à Cotonou plusieurs interlocuteurs étrangers et partenaires institutionnels.

La relation entre Cotonou et le dirigeant de la BAD est antérieure à cette rencontre. En mai 2025, le Bénin, alors dirigé par Patrice Talon, avait apporté un soutien officiel à la candidature de M. Ould Tah à la présidence de l’institution, une délégation conduite par les ministres d’État Abdoulaye Bio Tchané et Romuald Wadagni ayant été dépêchée à Nouakchott. Au lendemain de l’élection, M. Wadagni avait félicité le candidat mauritanien, se disant fier d’un « pari juste, aux côtés de la Mauritanie ».

Un partenaire de premier plan

Élu le 29 mai 2025 avec 76,18 % des voix, Sidi Ould Tah a succédé au Nigérian Akinwumi Adesina et est devenu le premier Mauritanien à diriger la Banque africaine de développement. Il a pris ses fonctions le 1er septembre 2025, pour un mandat de cinq ans à la tête de la principale institution financière multilatérale du continent, dont le Bénin est membre.

Le dirigeant de la BAD a présidé ses premières assemblées annuelles à Brazzaville, du 25 au 29 mai 2026, à l’issue desquelles il a engagé une réorganisation de l’institution. L’audience de Cotonou figure parmi ses premiers déplacements bilatéraux depuis cette échéance.