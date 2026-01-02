Accueil En Brève En Iran, Trump menace Téhéran d’intervenir au secours des manifestants

En Iran, Trump menace Téhéran d’intervenir au secours des manifestants

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi sur son réseau Truth Social que « si l’Iran tirait sur des manifestants pacifiques et les tuait violemment, comme à son habitude, les États‑Unis d’Amérique viendraient à leur secours », ajoutant : « Nous sommes prêts, armés et parés à intervenir. » Jeudi 1er janvier, des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont fait six morts, dont un membre des forces de l’ordre, dans plusieurs villes iraniennes — ces heurts sont les premiers depuis le début, cinq jours plus tôt, d’une mobilisation contre la vie chère. La réaction de Téhéran a été immédiate : sur le réseau X, Ali Larijani, conseiller du Guide suprême à la tête de la plus haute instance de sécurité du pays, a averti que « toute ingérence américaine dans cette affaire interne équivaudrait à déstabiliser toute la région et à nuire aux intérêts américains » et a conclu « Qu’il prenne garde à ses soldats. »