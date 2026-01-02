La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

En Iran, Trump menace Téhéran d’intervenir au secours des manifestants

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi sur son réseau Truth Social que « si l’Iran tirait sur des manifestants pacifiques et les tuait violemment, comme à son habitude, les États‑Unis d’Amérique viendraient à leur secours », ajoutant : « Nous sommes prêts, armés et parés à intervenir. » Jeudi 1er janvier, des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont fait six morts, dont un membre des forces de l’ordre, dans plusieurs villes iraniennes — ces heurts sont les premiers depuis le début, cinq jours plus tôt, d’une mobilisation contre la vie chère. La réaction de Téhéran a été immédiate : sur le réseau X, Ali Larijani, conseiller du Guide suprême à la tête de la plus haute instance de sécurité du pays, a averti que « toute ingérence américaine dans cette affaire interne équivaudrait à déstabiliser toute la région et à nuire aux intérêts américains » et a conclu « Qu’il prenne garde à ses soldats. »

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
407 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant