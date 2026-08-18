Patrick Vieira nommé sélectionneur du Sénégal

Après l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 et le départ de Pape Thiaw, la Fédération sénégalaise de football a choisi Patrick Vieira pour ouvrir un nouveau chapitre. Le champion du monde 1998 prend pour la première fois les commandes d’une sélection nationale.

C’est désormais officiel : Patrick Vieira est le nouveau sélectionneur du Sénégal. La Fédération sénégalaise de football a validé à l’unanimité la nomination de l’ancien international français lors d’une réunion extraordinaire de son Comité d’urgence. Cette décision intervient quelques semaines après le Mondial 2026, au terme duquel les Lions de la Teranga ont été éliminés par la Belgique (3-2 après prolongation). Une défaite particulièrement douloureuse, les Sénégalais ayant compté deux buts d’avance avant de voir leurs adversaires renverser la situation.

Vieira succède ainsi à Pape Thiaw et aura la lourde mission de relancer une sélection ambitieuse. L’ancien milieu de terrain possède déjà une expérience conséquente sur les bancs. Il a notamment dirigé New York City, l’OGC Nice, Crystal Palace, Strasbourg et le Genoa. Cette nomination marque toutefois une première pour le technicien de 50 ans, qui n’avait encore jamais dirigé une équipe nationale. Son premier grand défi sera de conduire le Sénégal vers la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue en 2027.