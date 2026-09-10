Eczéma sur peau noire : pourquoi les rougeurs peuvent passer inaperçues

À l’approche de la Journée mondiale de l’eczéma atopique, le 14 septembre, les dermatologues rappellent que l’inflammation peut apparaître brune, violette ou grisâtre sur une peau foncée. Démangeaisons, sécheresse et petits reliefs sont aussi des signes à surveiller.

Sur une peau noire ou brune, l’eczéma atopique n’apparaît pas toujours rouge. À l’approche de la Journée mondiale de l’eczéma atopique du 14 septembre, les dermatologues rappellent que l’inflammation peut prendre une teinte brun foncé, violette ou grisâtre et être moins évidente à repérer.

L’American Academy of Dermatology décrit aussi de petits reliefs rugueux, parfois plus fréquents sur les peaux foncées. Les zones atteintes peuvent sembler plus sombres que la peau voisine, tandis que la rougeur classique est parfois peu visible.

La couleur ne suffit donc pas à reconnaître une poussée. Les démangeaisons, la sécheresse, les squames, les fissures, l’épaississement de la peau ou une sensation de chaleur font partie des signes décrits par les dermatologues. Le grattage répété peut également épaissir la peau et accentuer les variations de pigmentation.

Après une poussée, la zone touchée peut rester plus claire ou plus sombre que le reste de la peau. La National Eczema Society indique que ces changements post-inflammatoires peuvent persister de six à douze mois, parfois davantage, avant le retour de la couleur habituelle.

Pour limiter l’irritation d’une peau sujette à l’eczéma, l’American Academy of Dermatology recommande des produits sans parfum ainsi qu’une crème ou une pommade hydratante appliquée sur peau encore légèrement humide après une douche tiède. Les produits qui déclenchent ou aggravent les symptômes doivent être évités.

Lorsque les lésions persistent, s’étendent ou deviennent douloureuses, un avis médical permet de confirmer le diagnostic et d’adapter la prise en charge. Chez l’enfant comme chez l’adulte, un professionnel de santé peut aussi distinguer l’eczéma d’autres affections cutanées qui peuvent lui ressembler.

Une consultation rapide est recommandée si la peau se met à suinter, devient croûteuse, gonflée ou douloureuse, ou si une fièvre apparaît. NHS inform cite ces signes parmi ceux qui peuvent accompagner une infection sur une zone d’eczéma.