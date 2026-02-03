Élections générales de 2026: Amnesty International Bénin interpelle les futurs dirigeants sur les droits humains

L’Amnesty International Bénin a dévoilé un manifeste d’engagement pour la promotion et la protection des droits humains couvrant la période 2026-2033.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le document a été présenté aux professionnels des médias lors d’une conférence de presse tenue le jeudi 28 janvier 2026 à Bénin Royal Hôtel.

Présenté comme une synthèse des préoccupations majeures liées à la situation des droits humains au Bénin, ce manifeste vise avant tout à interpeller les futurs décideurs politiques issus des élections générales de 2026.

Pour Dieudonné Dagbeto, directeur exécutif d’Amnesty International Bénin, l’objectif est clair : pousser les candidats et futures autorités à faire des droits humains une priorité politique dans un contexte qu’il juge préoccupant.

Selon lui, l’espace civique continue de se réduire, marqué par des pressions sur les médias indépendants et des arrestations jugées arbitraires visant des personnes exprimant des opinions divergentes. Il relève également la persistance de discriminations à l’égard des femmes et des groupes marginalisés, ainsi que des expulsions forcées qui fragilisent les droits de milliers de citoyens.

Le droit à un procès équitable et l’accès effectif à la justice figurent, selon Amnesty, parmi les urgences que devront traiter les nouvelles autorités.

Intervenant à son tour, Glory Hossou, coordonnateur médias et surveillance des droits humains, a insisté sur la nécessité de garantir les libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique. Il a dénoncé la suspension de plusieurs journaux et sites Internet sur la base du Code du numérique, estimant que certaines dispositions criminalisant la diffusion de fausses informations ne sont pas conformes aux normes internationales.

Amnesty International Bénin appelle ainsi à une révision de ce Code, conformément aux engagements pris par l’État béninois lors du dernier Examen périodique universel.

L’organisation s’inquiète également des restrictions jugées disproportionnées du droit de manifester, pointant des dispositions du Code pénal permettant d’interdire des rassemblements pacifiques sur la base de motifs flous liés à la tranquillité publique.

Elle réclame par ailleurs une révision de la loi d’amnistie de 2019, afin de garantir l’accès à la justice et aux réparations pour les victimes.

Sur le volet carcéral, Amnesty International Bénin dresse un tableau toujours préoccupant. Malgré certains efforts des autorités, la surpopulation demeure dans plusieurs établissements pénitentiaires, avec des détenus contraints de dormir dans des cellules surchargées.

L’organisation recommande de limiter la détention provisoire, d’accélérer les procédures judiciaires et d’appliquer les textes prévoyant des alternatives à l’emprisonnement pour les infractions mineures. Elle insiste aussi sur l’amélioration des conditions sanitaires, l’accès à l’eau potable, aux soins de santé et l’ouverture d’enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements.

Enfin, Amnesty International Bénin alerte sur la poursuite de détentions arbitraires, notamment de personnalités politiques de l’opposition, une situation déjà relevée par le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire. L’organisation plaide pour la libération de toute personne détenue sans base légale, l’application effective de l’aide juridictionnelle et le rétablissement de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour recevoir directement les plaintes des individus et des ONG.

À travers ce manifeste, Amnesty International Bénin entend faire des droits humains un enjeu central du débat politique à l’approche des élections générales, estimant qu’aucun projet de développement durable ne peut se construire durablement en dehors du respect des libertés fondamentales.