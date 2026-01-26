Élections en Birmanie : le parti pro-junte revendique la victoire, selon un responsable

Le principal parti pro-militaire birman a revendiqué, lundi 26 janvier 2026, la victoire lors des élections législatives organisées par la junte. La déclaration a été faite au lendemain de la dernière phase d’un scrutin critiqué et dénoncé par ses détracteurs comme une manœuvre visant à prolonger le régime militaire dans le pays.

«Nous avons déjà obtenu une majorité. Nous sommes en position de former un nouveau gouvernement», a affirmé à l’AFP un responsable du Parti de l’union, de la solidarité et du développement (USDP), sous couvert d’anonymat. L’intéressé a précisé qu’il n’était pas autorisé à communiquer des résultats partiels, soulignant ainsi la confidentialité dans laquelle ces informations ont été transmises.

Le scrutin, organisé par les autorités militaires, arrivait à l’issue d’une dernière étape électorale qui a clôturé le calendrier officiel des opérations de vote. Immédiatement après cette clôture, les accusations selon lesquelles ce processus servait à légitimer et prolonger le pouvoir militaire ont été formulées par des opposants et observateurs externes.

Déclarations du parti et enjeux institutionnels

Le Parti de l’union, de la solidarité et du développement, traditionnellement associé aux intérêts des militaires, a donc revendiqué une majorité qui, selon lui, lui permettrait de constituer un gouvernement. Cette annonce intervient alors que les modalités de communication des résultats et la transparence du processus électoral suscitent des interrogations puisque, dans le cas présent, l’annonce publique de bilans partiels n’a pas été autorisée par l’interlocuteur ayant parlé à l’agence de presse.

En revendiquant la capacité de former un nouvel exécutif, le parti pro-militaire affirme sa volonté de prendre la direction des institutions législatives et gouvernementales issues de ce scrutin. Cette position renforce l’importance politique de la consultation organisée par la junte et les enjeux liés à la composition future des organes de pouvoir.

Du côté des autorités, aucune précision officielle sur des résultats chiffrés n’a été fournie dans la déclaration rendue publique par l’interlocuteur de l’AFP. Le recours à une source anonyme pour diffuser la revendication illustre la maîtrise des communications autour du scrutin et la place centrale des autorités militaires dans la gestion de l’information politique.

Par ailleurs, la contestation du calendrier et de la conduite des opérations électorales, qualifiée par certains observateurs de manœuvre destinée à assurer la continuité du régime militaire, contribue à polariser le climat politique. Les voix critiques ont relayé ces réserves dès la tenue de la dernière phase, pointant du doigt le contexte et les conditions dans lesquelles le vote s’est déroulé.

Les prochaines étapes attendues comprennent la publication officielle des résultats par les instances organisatrices et les décisions institutionnelles qui découleront de la composition parlementaire, notamment la possible désignation d’un exécutif formé à l’issue de ce scrutin. Pour l’heure, la revendication de victoire par le principal parti pro-militaire constitue l’information dominante de cette journée électorale.