Election municipale: le Togo ferme ses frontières terrestres ce jeudi

À deux jours du scrutin municipal, les autorités togolaises ont décidé de prendre des mesures sécuritaires strictes. Dans un communiqué conjoint publié ce mardi, le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile annoncent la fermeture de toutes les frontières terrestres du pays le jeudi 17 juillet 2025, jour du vote.

La mesure s’applique de 00h00 à 23h59, soit pendant toute la journée électorale. Selon le communiqué signé du Colonel Hodabalo Awaté et de l’Ambassadeur Calixte Batossie Madjoulba, cette disposition vise à « optimiser la sécurité du déroulement du vote ».

Les autorités appellent les citoyens, voyageurs et usagers des frontières à faire preuve de compréhension et à respecter scrupuleusement la mesure, dans un souci de paix et de cohésion sociale.

« Le respect de cette mesure est indispensable pour garantir la sérénité, la cohésion sociale, la paix et la sécurité durant ce rendez-vous démocratique important pour la vie locale », précise la note officielle publiée depuis Lomé.

Un scrutin municipal sous haute surveillance

Des milliers d’électeurs sont attendus dans les urnes le jeudi 17 juillet 2025, une journée déclarée fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire national.

Les membres des forces de défense et de sécurité (FDS) ont déjà accompli leur devoir civique par anticipation, le lundi 14 juillet, conformément aux dispositions prévues pour garantir leur disponibilité le jour du scrutin.

La campagne électorale, quant à elle, a pris fin ce mardi 15 juillet à 23h59, mettant un terme à une période d’intenses mobilisations politiques sur le terrain.