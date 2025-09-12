PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Drones en Pologne : Paris convoque l’ambassadeur russe

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Drones en Pologne : l’OTAN déploie «Sentinelle orientale» sur son flanc est

Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef Khalil al‑Hayya est vivant

ONU : Israël rejette une résolution « honteuse », le vice‑président palestinien y voit « une étape importante vers la fin de l’occupation »

La CIJ rejette la requête de la Guinée équatoriale dans un litige foncier avec la France

Népal: Sushila Karki, ex-cheffe de la Cour suprême, bientôt Première ministre

Guerre en Ukraine : Tokyo durcit les sanctions contre la Russie

Salariés sud-coréens arrêtés aux États-Unis de retour en Corée du Sud

Népal: rencontre décisive vendredi entre le chef de l’armée et le président

Taïwan: la Défense réclame un budget exceptionnel jusqu’à 28 milliards d’euros

La Russie affirme avoir abattu 221 drones ukrainiens cette nuit

VOIR TOUS LES FLASHS

L’ambassadeur de Russie en France est convoqué vendredi 12 septembre au ministère français des Affaires étrangères, a annoncé Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie sortante, emboîtant le pas à plusieurs autres pays européens, rapporte l’AFP. Interrogé sur France Inter, M. Barrot a précisé : « Il sera convoqué ce matin. Nous allons lui dire (…) que nous ne nous laisserons pas intimider », ajoutant que « intentionnelle ou non, accidentelle ou non, tout cela est très grave. Tout cela est absolument inacceptable. Tout cela vient s’ajouter aux innombrables provocations de Vladimir Poutine. »

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!