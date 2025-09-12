Drones en Pologne : Paris convoque l’ambassadeur russe

L’ambassadeur de Russie en France est convoqué vendredi 12 septembre au ministère français des Affaires étrangères, a annoncé Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie sortante, emboîtant le pas à plusieurs autres pays européens, rapporte l’AFP. Interrogé sur France Inter, M. Barrot a précisé : « Il sera convoqué ce matin. Nous allons lui dire (…) que nous ne nous laisserons pas intimider », ajoutant que « intentionnelle ou non, accidentelle ou non, tout cela est très grave. Tout cela est absolument inacceptable. Tout cela vient s’ajouter aux innombrables provocations de Vladimir Poutine. »