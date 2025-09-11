Drones à la frontière orientale: la Pologne limite le trafic aérien

PAR PAYS
Arthur Delaporte (PS), président de la commission parlementaire sur TikTok, a annoncé jeudi 11 septembre avoir saisi la justice pour «mise en danger de la vie» des utilisateurs de l’application, ultrapopulaire chez les jeunes et accusée de nuire à leur santé mentale. «À l’issue de cette commission, le constat est sans appel : TikTok a délibérément mis en danger la santé, la vie de ses utilisateurs. C’est pourquoi j’ai décidé de saisir la procureure de la République de Paris», a déclaré le député sur France Info.

