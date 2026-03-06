Diplômes frauduleux en Côte d’Ivoire : un frein majeur à l’affectation des fonctionnaires

En Côte d’Ivoire, la fraude aux diplômes continue de peser sur le recrutement dans la Fonction publique. Selon les autorités, ces irrégularités retardent l’intégration des candidats admis dans les différentes structures de l’administration.

« Si votre affectation n’est pas encore effective, c’est que vos diplômes sont en cours de vérification ou qu’ils ont été reconnus frauduleux », a déclaré Soro Gninagafol, directeur général de la Fonction publique, lors d’une conférence de presse tenue jeudi 5 mars 2026.

Lors de cette rencontre, intitulée « Tout savoir sur les concours de la Fonction publique », le directeur général a dressé le bilan de la session 2025 et révélé que 707 admis ont été épinglés pour détention de diplômes falsifiés entre 2022 et 2024, à l’issue d’un « processus rigoureux d’analyse et d’authentification ».

Les vérifications ont mis en lumière : 208 cas sur plus de 8 000 dossiers en 2022, 380 cas sur 8 115 dossiers en 2023, 119 cas sur 532 dossiers en 2024. Au total, 707 candidats ont été concernés sur trois ans. « Tant que ce processus n’est pas achevé, aucune affectation dans l’administration ne peut être effectuée », a insisté M. Gninagafol. Ces révélations soulignent l’ampleur du fléau dans une administration ivoirienne qui ambitionne d’être performante.