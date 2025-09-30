Diplomatie: le Bénin signe des accords d’exemption de visa avec six nouveaux pays

Le Bénin poursuit sa politique d’ouverture internationale en renforçant sa coopération bilatérale avec plusieurs pays à travers des accords d’exemption de visa.

Le gouvernement a récemment conclu des ententes avec les Émirats arabes unis, le Tchad, le Kenya, les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie et Antigua-et-Barbuda, offrant ainsi aux citoyens béninois la possibilité de se rendre dans ces pays sans formalités de visa pour des séjours de courte durée.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à faciliter les déplacements des citoyens béninois pour le tourisme, les affaires ou les visites familiales, tout en promouvant le Bénin comme destination attractive pour les ressortissants des pays partenaires.

Les accords prévoient généralement des séjours de 30 à 90 jours et n’autorisent pas l’exercice d’activités professionnelles sans autorisation spécifique.

Au-delà de l’aspect pratique pour les voyageurs, ces accords traduisent une volonté diplomatique de renforcer les liens entre le Bénin et ces nations. Ils ouvrent des perspectives de coopération économique et culturelle et témoignent de l’ambition du pays d’accroître sa présence sur la scène internationale. Ces mesures contribuent également à stimuler les échanges commerciaux et le tourisme, favorisant ainsi le développement socio-économique du pays.

La mise en œuvre effective de ces accords nécessitera une communication claire auprès des citoyens pour garantir une application fluide des nouvelles dispositions.