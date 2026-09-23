Demi Moore recevra le Giving Tree Award pour son engagement auprès des enfants

L’actrice américaine sera honorée le 14 novembre à Los Angeles pour son engagement de longue date auprès des enfants en situation de précarité.

À 63 ans, Demi Moore recevra le Giving Tree Award le 14 novembre à Los Angeles. Baby2Baby distinguera l’actrice pour plusieurs décennies d’engagement en faveur des enfants vulnérables et pour l’usage de sa notoriété au service de causes sociales.

L’annonce a été faite mardi 22 septembre par l’organisation dans une information communiquée à People. Les codirectrices générales de Baby2Baby, Kelly Sawyer Patricof et Norah Weinstein, ont salué une personnalité qui connaît les effets d’une enfance sans stabilité et qui défend depuis longtemps les enfants privés de produits essentiels.

Attribué chaque année, le Giving Tree Award récompense une femme connue du grand public dont l’action améliore la vie d’enfants en situation de précarité. Demi Moore succédera à la championne Serena Williams, honorée en 2025.

L’actrice rejoint une liste qui comprend aussi Charlize Theron, Salma Hayek, Kim Kardashian, Chrissy Teigen, Vanessa Bryant, Kerry Washington, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Jennifer Garner et Drew Barrymore.

Le gala annuel constitue la principale soirée de collecte de Baby2Baby. L’association dit soutenir 1,5 million d’enfants chaque année avec des couches, du lait infantile et des vêtements. Son édition 2025 a réuni 18 millions de dollars, et l’organisation affirme avoir distribué 850 millions de produits essentiels en quinze ans.