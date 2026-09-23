Après 18 mois de rupture, le Rwanda et la Belgique rouvrent leurs ambassades

Le Rwanda et la Belgique ont rétabli leurs relations diplomatiques, rompues depuis mars 2025 sur fond de conflit dans l’est de la RDC. Les ambassades doivent rouvrir avec des équipes réduites, mais les divergences entre Kigali et Bruxelles demeurent.

Le Rwanda et la Belgique ont rétabli leurs relations diplomatiques mardi 22 septembre 2026, dix-huit mois après leur rupture liée à la guerre dans l’est de la RDC. Les chefs de la diplomatie Olivier Nduhungirehe et Maxime Prévot ont officialisé la décision à New York.

La conséquence la plus immédiate sera la réouverture prochaine des deux ambassades. Les missions fonctionneront d’abord avec des équipes réduites, dirigées par des chargés d’affaires ad interim, assistés d’un diplomate ou d’un agent consulaire et d’une petite équipe technique. La nomination de nouveaux ambassadeurs interviendra plus tard, après les demandes d’agrément.

Kigali avait rompu avec Bruxelles le 17 mars 2025, accusant la Belgique de prendre parti contre le Rwanda dans le dossier congolais et de mobiliser ses partenaires européens. La Belgique avait jugé cette décision disproportionnée, expulsé à son tour les diplomates rwandais et mis fin à plusieurs accords de coopération gouvernementale.

Le rapprochement ne met pas fin au désaccord de fond. Maxime Prévot a indiqué que le rétablissement des relations ne signifiait pas l’abandon de la position belge sur l’intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Kigali continue, de son côté, de rejeter les accusations de soutien à l’AFC/M23, alors que l’ONU et plusieurs gouvernements occidentaux estiment le mouvement rebelle appuyé par le Rwanda.

Le Qatar a joué un rôle d’intermédiaire dans la reprise du dialogue. Doha avait facilité une première rencontre entre les deux ministres en juin 2025, trois mois après la rupture. Plusieurs réunions et contacts informels ont ensuite permis d’aborder les différends, selon le communiqué conjoint cité par les deux gouvernements.

Les deux parties promettent désormais un dialogue ouvert, franc et transparent, y compris sur leurs positions divergentes dans la région des Grands Lacs. L’ambassadeur rwandais qui sera nommé à Bruxelles devra également être accrédité auprès de l’Union européenne, mais les deux missions resteront d’abord conduites par des chargés d’affaires. Aucune date de réouverture n’a encore été annoncée.