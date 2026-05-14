Demi Moore au Festival de Cannes 2026 : Tibo InShape s’alarme de sa silhouette

Demi Moore a attiré l’attention sur le tapis rouge du 79e Festival de Cannes le 12 mai 2026, non seulement pour sa tenue mais aussi pour les commentaires qu’elle a suscités en ligne après une remarque publique de Tibo InShape sur sa silhouette. Le créateur de contenu spécialisé dans la musculation a qualifié l’apparence de l’actrice de 63 ans de « maigre » et déclenché une vive discussion sur les réseaux sociaux, où les avis se sont rapidement partagés.

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Lors de la soirée d’ouverture, l’actrice américaine a foulé le tapis rouge dans une robe bustier à sequins signée Jacquemus, une tenue largement commentée par les médias et les photographes présents. Sa silhouette élancée et son allure ont été relevées par plusieurs observateurs présents au palais des festivals et relayées par la presse people.

Sur son compte X, Tibo InShape—également présenté comme l’époux de Juju Fitcats et connu pour ses conseils en musculation— a publié le message suivant, repris par de nombreux internautes : « Tonique ? Non elle est maigre. Un corps tonique serait plus musclé avec plus de kilos et en meilleure santé ». Le message, daté du 13 mai 2026, a été partagé et commenté à grande échelle.

Les réactions sur les réseaux sociaux

Le post de Tibo InShape a suscité une multitude de réactions, tant d’internautes que d’observateurs du festival. Plusieurs commentaires reprochent au influenceur d’émettre un jugement public sur le corps d’une personne qui n’avait pas sollicité son avis. Un internaute a écrit : « Tibo InShape qui juge encore le corps d’une femme qui ne lui a rien demandé… Il manque décidément d’éducation là-dessus », tandis qu’un autre a dénoncé le fait d’être « toujours à se soucier du physique des autres ».

D’autres réponses sont venues rappeler les difficultés liées aux changements corporels avec l’âge. Un message citant l’expérience personnelle d’un internaute souligne : « C’est incroyablement dur d’avoir des bras minces à son âge (64 ans bientôt). La peau tombe souvent. Je te souhaite en tout cas d’avoir une femme qui, au même âge que Demi Moore, soit aussi en forme physiquement, et crois-moi ce n’est pas gagné. Enfin tu le verras par toi-même. »

À l’inverse, une partie du public a approuvé l’observation de Tibo InShape, estimant que parler de santé et de musculature pouvait être pertinent dans le cadre de son positionnement professionnel. Le message initial de l’influenceur a été largement relayé et commenté, alimentant un débat sur la manière dont les personnalités publiques et les créateurs de contenu abordent le sujet du corps et de l’apparence des célébrités.

Les échanges autour de cette prise de parole montrent la polarisation des réactions en ligne : certains reprochent un jugement perçu comme intrusif ou maladroit, d’autres soutiennent la posture d’un intervenant dont le métier est centré sur le physique et la musculation. Malgré les réactions négatives, des utilisateurs ont toutefois exprimé leur accord avec l’analyse de Tibo InShape.