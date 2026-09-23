Moldavie : 60 jours d’urgence face au risque de pénuries d’eau et d’énergie

Le Parlement moldave a approuvé un état d’urgence de 60 jours pour protéger l’approvisionnement en eau et en énergie. Le Dniester et le Prut connaissent un déficit hydrologique sévère, tandis que les coûts énergétiques augmentent.

La Moldavie placera ses secteurs de l’eau et de l’énergie sous état d’urgence pendant 60 jours à partir du 26 septembre. Le Parlement a approuvé mardi cette mesure afin de permettre au gouvernement d’agir rapidement face au risque de pénuries, alors que le pays cumule sécheresse sévère et hausse des coûts énergétiques.

Le texte a recueilli 54 voix contre 20, tandis que 22 députés n’ont pas pris part au vote. Le Premier ministre Vasile Tofan a assuré que le pays ne manquait pas immédiatement de gaz, d’électricité, de carburant ou d’eau, mais qu’il devait se préparer avant l’hiver à plusieurs risques simultanés.

Les autorités décrivent un « déficit hydrologique sévère » sur le Dniester et le Prut, deux sources essentielles pour l’approvisionnement du pays. Le débit entrant dans le réservoir de Novodnistrovsk, situé en amont en Ukraine, serait tombé à environ 22 mètres cubes par seconde, contre un minimum jugé nécessaire de 60.

Le gouvernement pourra adopter plus vite des mesures temporaires pour maintenir les services essentiels. Le ministre de l’Environnement, Gheorghe Hajder, a notamment évoqué de possibles restrictions sur les usages non essentiels de l’eau si la situation continue de se dégrader.

La pression concerne aussi l’énergie. La Moldavie dépend largement des importations de gaz naturel et d’électricité, dans un contexte marqué par les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ainsi que par les dégâts subis par plusieurs infrastructures régionales.

Le pays avait déjà placé les deux secteurs en état d’alerte depuis juillet. En mars, une frappe russe contre le réseau énergétique ukrainien avait déconnecté une ligne importante reliant la Moldavie à la Roumanie, tandis qu’une attaque contre la centrale hydroélectrique de Novodnistrovsk avait entraîné une pollution du Dniester.