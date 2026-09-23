El Niño menace l’Asie, les prix pourraient bondir de 15,8 % d’ici 2028

La sécheresse gagne plusieurs régions d’Asie alors qu’El Niño doit encore se renforcer. Le riz, l’huile de palme et d’autres denrées sont exposés à un nouveau choc mondial.

El Niño accentue la sécheresse dans plusieurs régions d’Asie et menace les récoltes de riz, de palmier à huile et de café. Le phénomène pourrait faire grimper les prix mondiaux des matières premières alimentaires de 15,8 % d’ici au second semestre 2028.

En Indonésie, la baisse des pluies a fait reculer le niveau de plusieurs retenues d’eau et favorisé des incendies. Le bassin du Mékong connaît aussi des précipitations plus faibles et une diminution des captures de poissons, tandis que les cultures de riz et de palmier à huile restent exposées en Asie du Sud et du Sud-Est.

En Inde, la production de riz devrait reculer d’environ 10 millions de tonnes en 2026, à 144 millions de tonnes. Cette baisse de 6,5 % serait la plus forte depuis près de vingt ans, après un déficit de pluie atteignant 42 % dans certaines grandes régions productrices.

L’Organisation météorologique mondiale estime qu’El Niño est désormais solidement installé et devrait devenir très intense avant un pic attendu vers la fin de l’année. Ses effets sur les pluies, les températures, les sécheresses et les inondations pourraient se prolonger en 2027.

La projection de hausse de 15,8 % porte sur les cours mondiaux des denrées alimentaires et dépend de l’intensité finale du phénomène. Le choc toucherait notamment le riz, l’huile de palme, le sucre et le café, avec un décalage lié aux calendriers de culture, aux récoltes et au transport.

Le Programme alimentaire mondial estime que le cycle 2026-2027 pourrait pousser 49 millions de personnes supplémentaires dans l’insécurité alimentaire aiguë d’ici à la fin de 2027. Pour l’Asie et le Pacifique, l’agence prévoit 8,2 millions de personnes supplémentaires concernées dans les pays déjà vulnérables.

L’Inde devrait néanmoins maintenir ses exportations malgré le recul attendu de sa récolte. Au 1er septembre, le premier exportateur mondial disposait de 59,6 millions de tonnes de riz en stock, un niveau largement supérieur à son objectif public.