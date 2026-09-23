Simon Cowell manquera la finale d’« America’s Got Talent », KSI le remplace

Absent depuis son opération du dos, Simon Cowell ne reviendra pas pour la finale d’« America’s Got Talent » des 22 et 23 septembre. KSI rejoint le jury.

Simon Cowell manquera la finale en direct de la saison 21 d’« America’s Got Talent », diffusée les 22 et 23 septembre 2026. Toujours en convalescence après une opération du dos, le créateur de l’émission sera remplacé au jury par KSI.

NBC a annoncé mardi l’arrivée du vidéaste, musicien et ancien boxeur britannique aux côtés de Howie Mandel, Sofía Vergara et Mel B. Les dix finalistes se produisent lors de la première soirée avant la révélation du vainqueur mercredi.

Simon Cowell s’est éloigné du plateau en août pour subir une intervention présentée comme « de routine » par son représentant. Celui-ci avait alors indiqué à Entertainment Weekly que le producteur de 66 ans devait s’absenter quelques semaines.

Plusieurs invités ont occupé son siège pendant cette pause. Kenan Thompson a participé au troisième quart de finale, puis Heidi Klum est revenue ponctuellement à la table des juges. La présence de KSI prolonge ce remplacement jusqu’au dernier épisode de la saison.

Cette absence intervient six ans après l’accident de vélo électrique qui avait fracturé le dos de Simon Cowell et nécessité une lourde opération. NBC n’a pas annoncé de nouvelle date pour son retour à l’antenne.