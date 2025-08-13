Décès de Jacques Martial, adjoint parisien, acteur et voix française de Samuel L. Jackson

L’adjoint à la mairie de Paris Jacques Martial, acteur de théâtre et de cinéma et doubleur, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à 69 ans des suites d’une longue maladie, a indiqué mercredi la maire de Paris Anne Hidalgo dans un communiqué, qui a salué « un grand homme de théâtre, de cinéma et de télévision ». Connu du grand public pour le rôle de Bain‑Marie dans la série policière Navarro aux côtés de Roger Hanin, Jacques Martial avait également travaillé pour le cinéma avec des réalisateurs tels que Samuel Fuller, John Berry, Sam Karmann ou Robert Kramer. Il a prêté sa voix aux versions françaises de nombreux acteurs noirs américains, notamment Samuel L. Jackson, Denzel Washington et Wesley Snipes. Né à Saint‑Mandé (Val‑de‑Marne) de parents guadeloupéens, il s’est par ailleurs engagé pour la mémoire de l’esclavage, la valorisation de la créativité des artistes ultramarins et la visibilité des artistes noirs, a souligné Anne Hidalgo.