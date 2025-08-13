PAR PAYS
Décès de Jacques Martial, adjoint parisien, acteur et voix française de Samuel L. Jackson

Par BENIN WEB TV
Nouvelle-Calédonie: Valls juge «incompréhensible» le rejet de l’accord de Bougival et prône le dialogue

Lampedusa : au moins 20 morts dans un naufrage

La Russie limite les appels sur WhatsApp et Telegram

Ukraine : Macron assure que seules les questions territoriales seront négociées par Zelensky après un échange avec Trump

Ukraine : Moscou revendique la prise de deux localités dans un secteur stratégique de l’Est

Mort du romancier égyptien Sonallah Ibrahim à 88 ans

Feu vert de l’armée israélienne au nouveau plan d’opérations pour Gaza

Le Hamas dénonce des incursions israéliennes «agressives» à Gaza comme une «escalade dangereuse»

Ukraine : Moscou minimise les consultations européennes avant le sommet Trump-Poutine (diplomatie)

97 sommets : le Népal supprime les droits d’ascension

L’adjoint à la mairie de Paris Jacques Martial, acteur de théâtre et de cinéma et doubleur, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à 69 ans des suites d’une longue maladie, a indiqué mercredi la maire de Paris Anne Hidalgo dans un communiqué, qui a salué « un grand homme de théâtre, de cinéma et de télévision ». Connu du grand public pour le rôle de Bain‑Marie dans la série policière Navarro aux côtés de Roger Hanin, Jacques Martial avait également travaillé pour le cinéma avec des réalisateurs tels que Samuel Fuller, John Berry, Sam Karmann ou Robert Kramer. Il a prêté sa voix aux versions françaises de nombreux acteurs noirs américains, notamment Samuel L. Jackson, Denzel Washington et Wesley Snipes. Né à Saint‑Mandé (Val‑de‑Marne) de parents guadeloupéens, il s’est par ailleurs engagé pour la mémoire de l’esclavage, la valorisation de la créativité des artistes ultramarins et la visibilité des artistes noirs, a souligné Anne Hidalgo.

