Décès à 87 ans de Francis Hallé, botaniste français et défenseur emblématique des forêts tropicales primaires
Ancien professeur à Montpellier et à Kinshasa, Francis Hallé a consacré sa vie à l’étude des arbres et à la préservation des forêts primaires, menacées par l’activité humaine ; explorateur passionné et pédagogue engagé, il a parcouru le monde pour sensibiliser à l’importance de ces écosystèmes.
1 min de lecture
