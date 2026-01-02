La suite après la publicité
Décès à 87 ans de Francis Hallé, botaniste français et défenseur emblématique des forêts tropicales primaires

Ancien professeur à Montpellier et à Kinshasa, Francis Hallé a consacré sa vie à l’étude des arbres et à la préservation des forêts primaires, menacées par l’activité humaine ; explorateur passionné et pédagogue engagé, il a parcouru le monde pour sensibiliser à l’importance de ces écosystèmes.

