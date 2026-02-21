Dave critiqué par son mari : ‘Tu étais à chier’

Dave, figure emblématique de la chanson française, a évoqué ce samedi 21 février 2026 sur RTL son histoire d’amour et des moments intimes de sa vie lors de son passage dans l’émission On refait la télé animée par Éric Dussart et Jade. À près de 82 ans, l’artiste, arrivé à Paris à 20 ans et auteur de tubes tels que Mon cœur est tout près de toi, Du côté de chez Swann ou Vanina, a détaillé sa relation de longue date avec Patrick Loiseau, les circonstances de leur rencontre en 1971 et des confidences familiales, tout en évoquant les reproches que lui adresse son compagnon après ses apparitions télévisées.

Chanteur reconnu pour sa voix qualifiée de « velours », Dave s’est imposé sur la scène française depuis plus de six décennies, multipliant succès musicaux et incursions au cinéma, notamment dans L’Esprit de famille où il interprète son propre rôle. Arrivé à Paris jeune et déterminé, il a construit une carrière populaire qui a traversé les générations, plaçant ses titres au répertoire de la chanson française. Sa notoriété l’a porté aussi bien sur les plateaux de télévision que dans les salles de spectacle.

Sur le plan personnel, Dave vit une histoire durable avec Patrick Loiseau, relation entamée dans les années 1970 et officialisée par un PACS en 2019, après l’insistance de Marc-Olivier Fogiel, selon ses déclarations. Le Pacs, contrat d’union civile existant en France, avait jusque-là semblé correspondre à leur conception d’une vie à deux, avant qu’ils ne décident de formaliser davantage leur engagement. Leur vie commune, qui couvre plus d’un demi-siècle, est régulièrement évoquée par le chanteur comme une réussite affective majeure.

Rencontre, famille et remarques à la télévision

Lors de son interview sur RTL, Dave est revenu sur la rencontre fondatrice avec Patrick Loiseau. Il a raconté : « Je chante à cette époque-là dans un bar chantant, rue Saint-Jacques à Paris. Il était assis dans un coin et j’ai flashé sur lui. C’était un vendredi soir, le 6 février 1971 ». Ce récit situe dans le temps un moment personnel clé et illustre la longévité de leur relation, commencée dans le Paris des années 1970.

Le chanteur a également évoqué un souvenir familial lourd d’émotion : l’annonce de la maladie de sa mère. Il a confié que, face à cette nouvelle, ils se sont « pris dans les bras », expérience rare selon lui dans le contexte culturel néerlandais dont il est issu. Il a ajouté : « C’était un moment tragique et en même temps, j’ai senti le bien-être dans les bras avec ma mère, comme si c’était mon partenaire. Quand on a trouvé la personne, c’est moléculaire. Quand on l’a trouvée, c’est une telle chance qu’il faut tout faire pour que ça dure ». Ces propos soulignent la place centrale de l’affectivité et du soutien familial dans sa vie.

Sur un ton plus léger mais révélateur de la vie quotidienne à deux, Dave a raconté les remontrances de Patrick après ses interventions médiatiques. Selon le chanteur, après une apparition télévisée où il est souvent applaudi, son compagnon n’hésite pas à le critiquer sévèrement : « Ça m’est très souvent arrivé, je sors d’une télévision où tout le monde me dit : ‘Tu étais formidable mon chéri’ et que lui me dit : ‘Tu étais à chier, t’as encore fait le mariole’ »