Dassa-Zoumè: Saisie de 34 kg de chanvre indien lors d’une opération policière à Fita

Une opération menée par les forces de l’ordre dans le village de Fita, arrondissement de Kpingni (commune de Dassa-Zoumè), a permis la saisie de 34 kilogrammes de chanvre indien, ce jeudi 26 juin 2025.

L’intervention s’est déroulée sur une piste rurale, réputée pour son isolement et sa proximité avec certaines zones de transit informel.

Selon les informations émanant du commissariat de l’arrondissement central de Dassa-Zoumè, deux individus à moto, visiblement surpris par la présence du dispositif de sécurité, ont pris la fuite dès qu’ils ont aperçu les agents.

Abandonnant sur leur passage deux motocyclettes non immatriculées de marque Bajaj, ils ont également laissé sur place un sac camouflé sous l’apparence d’un colis d’engrais.

L’inspection minutieuse du sac a révélé la présence de substances suspectes, ultérieurement identifiées comme du chanvre indien. Une pesée officielle, réalisée en collaboration avec les agents de la Direction départementale de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (DDAEP) des Collines, a permis de confirmer un poids total de 34 kilogrammes.

Le colis a aussitôt été remis à l’Office central de répression des trafics illicites de drogues et précurseurs (OCERTID) pour les suites judiciaires et les analyses techniques. Une battue de ratissage, menée dans la zone avec le soutien de jeunes riverains, n’a pas permis de mettre la main sur les deux suspects en fuite.

Les autorités assurent que les recherches se poursuivent activement afin de démanteler le réseau potentiellement impliqué.

Cette nouvelle saisie témoigne du renforcement des dispositifs de surveillance dans les zones rurales, souvent utilisées comme corridors de transit pour les trafics illicites. Elle illustre également la volonté des autorités béninoises de lutter contre le fléau de la drogue qui touche de plus en plus les milieux périphériques et agricoles.