Dangote Cement pose ses fondations en Côte d’Ivoire

Le groupe nigérian Dangote Cement a officiellement lancé ses activités en Côte d’Ivoire. La cérémonie de présentation s’est tenue le mercredi 8 octobre 2025 au Novotel Abidjan-Marcory, sous la direction de Serge Gbotta, Directeur général de Dangote Cement Côte d’Ivoire.

Implantée à Attingué, à une trentaine de kilomètres d’Abidjan, la nouvelle usine s’étend sur 50 hectares et affiche une capacité annuelle de 3 millions de tonnes de ciment, faisant d’elle l’une des plus importantes installations du groupe hors du Nigeria. Cet investissement, évalué à 100 milliards de FCFA, s’inscrit dans la stratégie panafricaine d’Aliko Dangote, fondateur du groupe, qui prône une Afrique capable de transformer ses propres ressources et de réduire sa dépendance aux importations.

Avec cette implantation, la Côte d’Ivoire devient le onzième pays africain à accueillir une unité de production de Dangote Cement. Le groupe, dont la capacité totale atteint désormais 55 millions de tonnes par an sur le continent, entend répondre à la demande croissante en matériaux de construction, stimulée par la forte urbanisation et les grands chantiers d’infrastructures du pays.

Selon les prévisions, l’usine d’Attingué pourrait générer plus de 1 000 emplois directs et indirects, offrant ainsi de nouvelles opportunités à la jeunesse ivoirienne et aux petites et moyennes entreprises locales, notamment les transporteurs, artisans, revendeurs et fournisseurs. « Notre ambition est claire : offrir aux Ivoiriens un ciment de qualité internationale, produit localement, à un prix compétitif. L’usine d’Attingué est un symbole de confiance en l’avenir de la Côte d’Ivoire », a déclaré Serge Gbotta lors de la cérémonie.

Le directeur général a également annoncé la mise en place de programmes de formation pour les jeunes ingénieurs et techniciens ivoiriens à travers la Dangote Academy, afin de renforcer les compétences locales dans le management industriel. De son côté, Stéphane Tchimou, Directeur commercial de Dangote Cement Côte d’Ivoire, a souligné que cette implantation vise à soutenir l’ensemble des acteurs du BTP. « Les maçons, artisans et entrepreneurs ivoiriens ont besoin d’un ciment fiable et disponible sans rupture. Nous avons conçu notre réseau de distribution pour garantir proximité et disponibilité dans tout le pays », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, l’entreprise prévoit de soutenir les petits revendeurs grâce à des facilités de crédit et une assistance commerciale, afin de dynamiser la chaîne de valeur. Plus qu’une simple ouverture d’usine, l’arrivée de Dangote Cement en Côte d’Ivoire se présente comme une promesse de croissance partagée, d’emplois créés et de transfert de savoir-faire.