Togo : le Port autonome de Lomé face à un risque de blocage

Le syndicat des agents du Port autonome de Lomé a déposé un préavis de grève de trois jours, prévu du 25 au 27 juin 2026, pour dénoncer la non-satisfaction de ses revendications sociales. Ce mouvement, s’il est maintenu, pourrait perturber l’activité d’un port stratégique pour le Togo et plusieurs pays enclavés de la sous-région.

Le syndicat des agents du Port autonome de Lomé (PAL) a déposé un préavis de grève de trois jours, du jeudi 25 juin à 7h00 au samedi 27 juin 2026 à 23h59, en raison de la « non-satisfaction » de ses revendications sociales, selon un communiqué dont le journal togolais L’Alternative a publié le texte le 8 juin.

Le mouvement fait suite à trois assemblées générales tenues respectivement les 6 octobre 2025, 17 janvier 2026 et 30 mai 2026, lors desquelles les agents ont adopté des résolutions réclamant des améliorations de leurs conditions de travail. La direction générale du port, dirigée par le contre-amiral Fogan Kodjo Adégnon, n’a pas répondu publiquement au préavis à la date de cette dépêche. Plus de 3 000 dockers et agents de divers secteurs travaillent au PAL, selon L’Alternative.

Les revendications portent notamment sur l’établissement d’un statut régissant l’ensemble du personnel, la mise en conformité avec l’accord collectif d’établissement, la rémunération des heures supplémentaires, la déclaration de tous les dockers occasionnels à la Caisse nationale de sécurité sociale, la prime de salissure et la prime à la manutention, ainsi que la mention des classifications professionnelles sur les bulletins de paie. Le syndicat s’appuie sur l’arrêté conjoint n°12-MCIT-MJ-FP-MFE du 19 août 1976 portant statut particulier du personnel du PAL, dont il réclame l’application intégrale.

Un port stratégique sous tension sociale interne

Le Port autonome de Lomé est le premier port de transbordement d’Afrique subsaharienne et le seul de cette zone à figurer dans le top 100 mondial selon le classement Lloyd’s List 2025, au 92e rang. Il a traité 30,6 millions de tonnes de marchandises en 2024, soit une progression de 1,85 % par rapport à 2023, portée à 92 % par le transbordement. Les activités maritimes représentent 75 % des recettes fiscales du Togo, selon les chiffres du ministère de l’Économie maritime.

Cette performance de façade contraste avec des tensions internes documentées. En janvier 2026, L’Alternative révélait que le port avait prêté 300 millions de francs CFA (environ 457 000 euros) à l’Association des importateurs et du secteur agro-alimentaire et industriel du Golfe de Bénin (AISAIGE), qui refusait de rembourser. En novembre 2025, lors du renouvellement du bureau du Syndicat national des treuillistes du PAL (SYNATREPAL), un représentant de la direction avait publiquement reconnu « la dureté des conditions actuelles » tout en assurant que la direction « ne les oublierait pas ».

Le syndicat rappelle dans son communiqué que « le droit de grève est un droit fondamental » et que « aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir fait grève dans le respect de la procédure ». Il appelle l’ensemble des agents à cesser le travail durant les trois jours annoncés.

Un délai de seize jours avant l’arrêt de travail

Le préavis déposé le 8 juin laisse seize jours aux deux parties pour engager des négociations avant le déclenchement du mouvement. La procédure légale de préavis est conforme au Code du travail togolais, qui impose un délai minimum avant tout arrêt de travail dans les entreprises publiques ou d’intérêt général.

Une grève de trois jours au PAL aurait des répercussions sur le trafic maritime régional : le port sert de hub de transbordement pour plusieurs pays enclavés de la sous-région, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dont les échanges commerciaux transitent partiellement ou majoritairement par Lomé.