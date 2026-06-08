Anne-Elisabeth Lemoine approchée pour présenter Télématin, pourrait quitter C à vous

Anne-Elisabeth Lemoine, visage emblématique de France Télévisions connue pour sa présentation du talk-show C à vous, pourrait s’apprêter à prendre un nouveau tournant dans sa carrière. Selon les informations publiées ce lundi 8 juin par le journal Le Parisien, l’animatrice de 55 ans serait en discussion pour reprendre la présentation de l’émission matinale Télématin sur France 2 à partir de la rentrée prochaine. Cette proposition, qui émane directement de la direction de la chaîne, pourrait redistribuer les cartes au sein du service public audiovisuel et signifier un changement majeur dans la grille de programmes.

Cette proposition intervient alors que le contrat d’Anne-Elisabeth Lemoine arrive à échéance en cette saison. Présentatrice principale de C à vous depuis 2017, son émission a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable sur France 5 grâce à son ton direct et son habileté à animer des débats complexes autour de l’actualité et de la culture. Sa réputation faisait d’elle un choix naturel pour renouveler une émission aussi emblématique que Télématin, dont le format et la ligne éditoriale sont cruciaux pour France 2.

Un défi stratégique au cœur de France Télévisions

Le projet de faire basculer Anne-Elisabeth Lemoine à la présentation de Télématin aurait été soumis directement par Philippe Corbé, le nouveau directeur de l’information de France Télévisions, qui cherche à dynamiser l’offre matinale du groupe. D’après plusieurs sources proches du dossier relayées par Le Parisien, l’animatrice aurait été approchée avec une proposition lui offrant une liberté éditoriale importante pour réinventer cette tranche horaire emblématique. Cette carte blanche inclurait aussi la possibilité de constituer sa propre équipe de production, avec notamment la perspective de collaborer avec Fabrice Pierrot, producteur proche d’Anne-Elisabeth Lemoine, que France Télévisions tente à nouveau de recruter.

Selon les confidences d’anciens collaborateurs et proches, l’animatrice n’a pas encore pris de décision ferme à propos de cette offre. « Elle y réfléchit sérieusement », indiquent des sources qui ajoutent qu’elle a mené ces derniers jours de nombreux échanges avec son entourage professionnel et personnel afin de peser les avantages d’un tel changement. Ce passage à une émission matinale représenterait en effet un virage important dans sa carrière après plusieurs années consacrées à l’émission quotidienne en accès prime sur France 5.

Si Anne-Elisabeth Lemoine accepte ce nouveau rôle, cela pourrait bouleverser l’organisation actuelle du groupe. Le duo Maya Lauqué et Damien Thévenot, actuellement aux commandes de Télématin, verrait leur mission modifiée, voire interrompue, après une seule saison à la tête de l’émission. Une réorganisation interne serait alors inévitable pour leur attribuer un nouveau poste au sein de la chaîne.

Par ailleurs, un départ d’Anne-Elisabeth Lemoine de C à vous pourrait entraîner une bataille de succession pour prendre sa place à la présentation du talk-show. Parmi les candidats envisagés figurent plusieurs animateurs déjà familiers du groupe France Télévisions, dont Aurélie Casse, forte de son expérience, ainsi que Mohamed Bouhafsi, qui assure régulièrement la présentation du programme en fin de semaine. Ces hypothèses servent d’ores et déjà de pistes exploratoires pour la continuité de l’émission, incontournable sur France 5.