Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette quittent Quotidien après six saisons

Après six saisons passées au sein de l’émission Quotidien diffusée sur TMC, Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette annoncent leur départ, engendrant un changement notable pour le talk-show présenté par Yann Barthès. Ces deux journalistes, figures importantes de l’équipe, ont marqué par leurs contributions distinctes et reconnues, que ce soit dans les domaines culturel et sociétal. Leur décision de quitter le programme souligne une étape importante dans l’évolution de Quotidien et ouvre la voie à l’émergence de nouvelles forces au sein de l’émission.

Depuis leur arrivée respectivement en 2017 pour Ambre Chalumeau et 2020 pour Maïa Mazaurette, ces deux chroniqueuses ont développé une présence régulière et appréciée sur le plateau. Ambre Chalumeau, notamment, s’est imposée comme une spécialiste de l’actualité culturelle, combinant rigueur journalistique et ton accessible pour aborder les arts et les événements culturels actuels. À seulement 28 ans, elle a également signé plusieurs sujets spéciaux, contribuant à enrichir la diversité éditoriale du programme.

Maïa Mazaurette, de son côté, s’est distinguée comme journaliste spécialisée dans les questions liées à la sexualité, au genre et à l’intimité. D’abord invitée ponctuellement, elle a intégré l’équipe de manière pérenne, apportant une vision décomplexée et moderne sur ces sujets jusque-là peu traités dans ce format médiatique. Ses chroniques ont su sensibiliser et dialoguer avec un large public, s’appuyant également sur plusieurs documentaires diffusés en prime time sur TMC. La fin de cette collaboration intervient alors qu’elle souhaite elle aussi poursuivre de nouveaux horizons professionnels.

Départs significatifs au sein de la rédaction de Quotidien

Ces annonces de départ surviennent au terme de la saison en cours de l’émission, produite par la société Bangumi. Contactée sur son choix, Ambre Chalumeau a indiqué avoir vécu une « aventure passionnante » au sein du programme. Elle précise que la production aurait souhaité qu’elle continue, mais que sa décision relève d’une volonté personnelle d’explorer d’autres projets, en précisant qu’il n’y a aucun conflit ni désaccord dans ce choix. Par ailleurs, elle est également connue pour son roman Des Vivants, qui a rencontré un succès notable en librairie, renforçant sa position dans le paysage littéraire et culturel.

De son côté, Maïa Mazaurette a confirmé son départ auprès du journal Le Parisien, parlant d’une séparation « apaisée » avec la production. Elle exprime une volonté claire de se consacrer à d’autres initiatives professionnelles, sans que ce choix ne soit le fruit de tensions internes au sein de l’émission. Ces évolutions témoignent ainsi d’un renouvellement naturel et d’une dynamique changeante au sein de l’équipe.

Cette réorganisation s’inscrit dans une histoire plus large et déjà éprouvée de Quotidien, qui a vu de nombreux journalistes et chroniqueurs s’illustrer avant de s’engager dans de nouveaux défis médiatiques. Des personnalités telles qu’Étienne Carbonnier, Martin Weill ou encore Julien Bellver, ainsi que d’anciens contributeurs de l’émission et de son prédécesseur Le Petit Journal – notamment Hugo Clément, Salhia Brakhlia, Lilia Hassaine et Paul Larrouturou – ont tous bénéficié de ce tremplin pour diversifier leur carrière dans les médias et au-delà.