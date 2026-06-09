Jenifer revisite Dalida, Orlando l’épaule

Jenifer annonce un nouvel album de reprises consacré à Dalida, validé par Orlando, le frère de la chanteuse décédée en 1987, après une apparition remarquée lors de La Nuit Blanche 2026 où elle a interprété « Mourir sur scène » aux côtés de la DJ Barbara Butch. L’annonce, relayée sur Instagram, suscite une réaction mitigée de la part de ses abonnés, qui expriment surprise et scepticisme face à ce choix artistique.

La semaine précédente, la chanteuse avait publié une photo en studio avec Barbara Butch sans en dévoiler le contexte. Le mystère a été levé samedi 6 juin : Jenifer et la DJ se sont produites sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris dans le cadre de La Nuit Blanche 2026 et y ont repris « Mourir sur scène », titre emblématique de Dalida paru en 1983. La prestation a servi de première étape publique à ce projet de reprises, officiellement annoncé ensuite avec la présence d’Orlando.

Selon le message publié par Jenifer sur Instagram, le nouvel enregistrement s’inscrit dans une démarche intime et émotionnelle. Elle explique s’être replongée dans le répertoire de « cette sublime icône qu’est Dalida », évoquant l’impact de cette musique et le besoin de se reconnecter à une époque « plus légère » où la chanson avait vocation à « nous faire voyager émotionnellement ». Le projet arrive quatre ans après la sortie de N°9 et treize ans après Ma déclaration, album de reprises consacré à France Gall.

Jenifer dans la peau de Dalida : ses fans sceptiques

La révélation a déclenché une vague de commentaires sur les réseaux sociaux, une partie du public exprimant sa déception. Plusieurs messages publiés en réaction à la photo d’Instagram d’avec Orlando dénoncent le choix d’un album entièrement consacré aux chansons d’une autre artiste. « Tout un album ? Vraiment ?! Il fallait prendre le temps de créer SON album au lieu de revenir si vite avec les chansons d’une autre… Quel dommage », écrit une abonnée. D’autres insistent : « Nous, on est fan de Jenifer pour Jenifer, ses chansons, sa voix et ses paroles. Pas de Dalida ».

Des fans se disent « perplexes et déçus » après quatre ans d’attente pour de nouvelles compositions originales. Certains s’interrogent aussi sur l’état d’avancement d’une collaboration annoncée précédemment avec Maxim Nucci (alias Yodelice). Jenifer avait en effet confié à Chérie FM travailler « à petits pas, mais sûrement » sur un projet d’album avec Maxim, précisant qu’ils « échangent » et « concrétisent » ce travail.

Au-delà de « Mourir sur scène », la question demeure quant aux titres du répertoire de Dalida que Jenifer pourrait revisiter : parmi les titres emblématiques souvent associés à la discographie de Dalida figurent « Gigi l’amoroso », « Bambino » ou « Il venait d’avoir 18 ans », cités par certains observateurs et fans lors des échanges en ligne. Orlando, présent sur la photo annonçant le projet, a donné son accord pour ces reprises, selon la communication entourant l’annonce.