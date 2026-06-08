Virginie Efira : son beau-frère Aliocha Schneider tente de dissimuler un baiser avec Charlotte Cardin

Virginie Efira a marqué la 79e édition du Festival de Cannes en présentant deux films en compétition et en apparaissant sur le tapis rouge aux côtés de son compagnon Niels Schneider, tandis que, dans son entourage familial, son beau-frère Aliocha Schneider et la chanteuse canadienne Charlotte Cardin affichent une relation de longue date ponctuée d’un moment public entendu lors du festival We Love Green.

Lors de la sélection cannoise, Virginie Efira, 49 ans, est montée sur la Croisette pour défendre deux œuvres en compétition : Histoires parallèles d’Asghar Farhadi et Soudain de Ryūsuke Hamaguchi. Ce dernier, qui traite de la fin de vie en EHPAD, lui a valu de partager avec Tao Okamoto le prix d’interprétation féminine. L’actrice a exprimé son émotion après la distinction : « C’était une joie et un honneur », a-t-elle déclaré.

Présente également à la projection de L’Inconnue d’Arthur Harari, Virginie Efira est intervenue pour soutenir Niels Schneider, qui figure au casting aux côtés de Léa Seydoux. Les deux partenaires, parents d’un enfant prénommé Hiro et ensemble depuis huit ans, se sont montrés très complices sur la Croisette, s’échangeant baisers et gestes affectueux devant les photographes.

Dans la sphère familiale : les Schneider et la longue histoire d’amour d’Aliocha et Charlotte Cardin

La fratrie Schneider compte cinq frères : Vadim (1986-2003), Niels (né en 1987), Volodia (né en 1989), Aliocha (né en 1993) et Vassili (né en 1999). Parmi eux, Aliocha Schneider partage depuis plusieurs années la vie de Charlotte Cardin, artiste montréalaise connue pour sa carrière musicale. Le couple est officiel depuis 2016.

Charlotte Cardin a confirmé la longévité de leur relation dans un entretien à Madame Figaro : « On est ensemble depuis presque dix ans, et toujours aussi amoureux », a-t-elle assuré. La chanteuse, qui a déjà été marraine de la « Star Academy », a récemment invité son compagnon à la rejoindre sur scène lors du festival We Love Green, au Bois de Vincennes.

Le 7 juin, lors de ce festival, Charlotte Cardin a interprété la chanson « Ensemble » et a convié Aliocha à la guitare. À son entrée sur scène, il a été chaleureusement applaudi, avant d’embrasser la chanteuse. Selon les images de la performance, le jeune artiste a tenté de dissimuler ce baiser sous les acclamations du public, en multipliant les marques d’affection au moment où le duo était au centre de l’attention.