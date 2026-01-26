Damac : Bedrane buteur malheureux face à Al-Hazem

Ce lundi, lors de la 18e journée de la Saudi Pro League, le défenseur algérien Abdelkader Bedrane a ouvert le score pour Damac face à Al-Hazem à la 49e minute, mais son but n’a pas empêché la défaite de son équipe sur le score de 2-1.

Au retour des vestiaires, Bedrane a profité d’une situation favorable pour aller chercher le ballon et trouver le chemin des filets, récompensant une entame de seconde période maîtrisée par Damac. Son intervention a permis aux visiteurs de prendre l’avantage peu après la reprise et d’espérer un résultat positif.

La réaction d’Al-Hazem n’a pas tardé. Progressivement, les locaux ont repris le contrôle de la rencontre, se montrant plus entreprenants et plus incisifs dans les derniers mètres. Ils ont inscrit deux buts qui ont inversé le cours du match et privé Damac d’un point.

Points clés de la rencontre

Le but de Bedrane est intervenu à la 49e minute et constituait l’ouverture du score pour Damac. Selon le récit de la rencontre, l’action a résulté d’une situation favorable exploitée par le défenseur central algérien, dont le sens du placement a été déterminant pour conclure cette phase de jeu.

La deuxième période avait initialement tourné à l’avantage de Damac, qui a su imposer un tempo satisfaisant au retour des vestiaires. L’ouverture du score intervenant si tôt après la reprise laissait entrevoir une gestion positive de cette période par l’équipe visiteuse.

Cependant, la physionomie du match a évolué au fil des minutes. Al-Hazem, décrit comme plus entreprenant après l’égalisation, a su se procurer des situations dangereuses et concrétiser ses opportunités par deux réalisations. Ces buts ont permis aux locaux de renverser la situation et d’obtenir la victoire 2-1.

Pour Damac, la défaite sur le terrain d’Al-Hazem se traduit par un retour sans point malgré l’apport offensif inhabituel de son défenseur central. La performance de Bedrane, auteur de l’ouverture du score et saluée dans les comptes rendus de la rencontre, n’a pas suffi à empêcher la contre-performance collective.

Le match s’inscrit dans le cadre de la 18e journée du championnat saoudien, où cette confrontation entre Damac et Al-Hazem a abouti à une victoire pour les locaux sur le score de 2-1.