Bénin: un adolescent retrouvé mort dans une retenue d’eau au quartier Thian

​Le quartier Thian, situé dans la zone de Gorobani, a été le théâtre d’un tragique accident ce vendredi 28 août 2026. Le corps sans vie d’un jeune garçon, dont l’âge est estimé entre 12 et 14 ans, a été repêché dans une retenue d’eau aux alentours de 13 heures.

​L’alerte a été donnée par les cris d’une riveraine. Rapidement mobilisés, plusieurs jeunes de la localité sachant nager se sont portés au secours de la victime. Malgré leurs efforts, l’adolescent sorti de l’eau après plusieurs minutes de recherche était déjà décédé.

​Selon les témoignages recueillis sur place par Fraternité fm, la victime ne résidait pas dans le quartier. Le délégué local ainsi que les services du commissariat de police ont été immédiatement informés afin d’engager les démarches nécessaires pour identifier le jeune garçon et contacter sa famille.

​Cette retenue d’eau, d’une profondeur supérieure à trois mètres, constitue un point d’eau particulièrement à risque. Face à cette tragédie, les habitants lancent un appel à la vigilance à l’endroit des parents, les exhortant à renforcer la surveillance de leurs enfants et à contrôler leurs lieux de baignade, notamment en cette période de vacances scolaires.