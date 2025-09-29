CRIET: deux élèves présumés cybercriminels poursuivis, leurs parents également devant le juge

Deux élèves, suspectés d’activités de cybercriminalité, ont comparu le 23 septembre dernier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), accompagnés de leurs parents.

Ils sont poursuivis pour « escroquerie via internet » et « complicité d’escroquerie via internet ».

Lors d’une perquisition dans la chambre du principal prévenu, élève de seconde, les autorités ont saisi une somme de 2 millions FCFA dissimulée dans son armoire, ainsi que 300 000 FCFA dans son sac. Une moto d’une valeur de 800 000 FCFA était également en sa possession. Ces biens ont été placés sous scellés.

En conséquence, les deux adolescents ont été placés sous mandat de dépôt, tandis que leurs parents, mis en cause dans le dossier, sont poursuivis sous convocation.

Défense des parents

À la barre, le père et la mère du principal prévenu ont nié toute complicité dans les faits reprochés. Le père, auditeur de profession, a affirmé ne jamais avoir soupçonné la conduite illicite de son fils. Il a expliqué ses absences fréquentes du domicile par ses missions professionnelles.

La mère, infirmière d’État, a reconnu l’achat de la moto saisie, qu’elle a dit avoir financée en partie avec un prêt de 500 000 FCFA complété par son époux. Elle a également affirmé avoir donné les 300 000 FCFA au fils pour régler une dette, sans savoir que cela pouvait provenir de manœuvres illégales.

Aveux et implications des prévenus

Le principal prévenu a plaidé coupable, reconnaissant son rôle dans les escroqueries en ligne. Il a déclaré qu’il se faisait passer pour un donateur fictif pour soutirer de l’argent à ses victimes. Il a reconnu avoir détourné un montant cumulé de 5 millions FCFA, dont 2,4 millions en un seul bloc.

Le cousin du principal prévenu, venu en vacances, est également poursuivi. Il aurait été initié par le premier à ces pratiques frauduleuses, ce que lui-même a nié à l’audience.

