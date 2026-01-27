Cremonese signe l’attaquant Milan Djuric

Cremonese a officialisé l’arrivée de l’attaquant bosniaque Milan Djuric, transféré depuis Parme et engagé jusqu’en juin 2027 pour un salaire annoncé de 1 100 000 €, une signature destinée à renforcer le secteur offensif du club dans la perspective de la lutte pour le maintien en Serie A.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le joueur de 35 ans a paraphé son contrat en présence de son agent, Vittorio Sabbatini. L’opération a été confirmée par la direction de la Cremonese, qui précise que Djuric rejoint l’effectif des Grigiorossi provenant de Parme afin d’apporter de l’expérience à l’attaque.

Milan Djuric retrouve la Cremonese plus de treize ans après son passage lors de la saison 2012-2013. L’objectif affiché lors de son retour est de contribuer à la lutte pour le maintien en Serie A, mission évoquée à l’issue de la signature.

Parcours professionnel et rôle attendu

Formé et expérimenté dans le football italien, Milan Djuric a évolué au fil de sa carrière dans de nombreux clubs transalpins : Cesena, Ascoli, Crotone, Trapani, Cittadella, Salernitana, Verona et Monza figurent parmi ses anciennes équipes. À l’étranger, il a également porté les couleurs de Bristol City en Angleterre.

Le joueur a déjà travaillé sous la direction de Davide Nicola lors de son passage à la Salernitana, une collaboration soulignée dans les communiqués entourant son transfert. Son parcours comptabilise plus de 400 apparitions en Serie A et Serie B, chiffre avancé par les sources relayant la transaction.

La Cremonese présente ce recrutement comme un renfort d’expérience et de profil physique pour son attaque. Le club met en avant la longévité et la connaissance du championnat italien que Djuric apporte à l’effectif des Grigiorossi.

Après la signature, Milan Djuric s’est adressé aux supporters de la Cremonese en déclarant : « Chers fans de Cremo, je suis ravi d’être de retour et je veux nous aider à atteindre notre objectif. Allez, Cremo ! »