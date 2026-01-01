Accueil En Brève Crans-Montana (Suisse) : explosion meurtrière en station de ski

Crans-Montana (Valais) — Une explosion d’origine inconnue a fait plusieurs morts et blessés jeudi 1er janvier, a annoncé la police cantonale. La déflagration est survenue vers 1h30 (00h30 TU) dans le bar Le Constellation, très fréquenté par les touristes, alors que des fêtards célébraient le Nouvel An, a indiqué à l’AFP le porte-parole Gaëtan Lathion, précisant qu’« il y a eu une explosion d’origine inconnue » et qu’« il y a plusieurs blessés et plusieurs morts ». Des images publiées par des médias suisses montrent le bâtiment en flammes et les services de secours à proximité; l’intervention est toujours en cours, a souligné le porte-parole.