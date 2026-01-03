La suite après la publicité
Crans-Montana (Suisse) en flammes : 16 Français blessés, 9 non localisés

Seize ressortissants français ont été blessés dans l’incendie d’un bar survenu lors de la nuit du Nouvel An à Crans‑Montana (Suisse) et neuf restent non localisés, selon un bilan communiqué samedi 3 janvier par le ministère des Affaires étrangères et rapporté par l’AFP. Les autorités suisses avaient indiqué la veille la présence de quatorze Français parmi les 113 blessés recensés, tandis que le Quai d’Orsay faisait jusqu’à présent état de huit ressortissants non localisés. Les opérations d’identification des quarante personnes décédées dans le sinistre sont en cours.

