Cour constitutionnelle: le recours pour l’invalidation du siège de Sodjinou déclaré irrecevable

La Cour constitutionnelle s’est penchée ce jeudi sur la contestation de l’élection du député Michel Sodjinou, élu dans la 19ᵉ circonscription électorale.

L’audience a été ouverte à 10 heures, sous la présidence de Dorothé Sossa. À l’entame des travaux, le président de la haute juridiction a constaté l’absence aussi bien de l’auteur du recours, Ousmane Gomè Gomè, que du député mis en cause. Aucun des deux protagonistes n’a fait le déplacement pour défendre sa position devant les sept sages.

Dans son rapport, un conseiller de la Cour a exposé les griefs du requérant. Ousmane Gomè demande l’invalidation du mandat parlementaire de Michel Sodjinou pour ce qu’il qualifie de « défaut de confiance ».

Il reproche notamment au député son comportement à la veille du dépôt des dossiers de candidatures à l’élection présidentielle de 2026. Le retrait du parrainage précédemment accordé au candidat du parti Les Démocrates est présenté comme la preuve d’une volonté délibérée de fragiliser cette formation politique.

Selon le requérant, cette attitude ferait de Michel Sodjinou un élu « indigne de confiance », ne méritant plus de siéger à l’Assemblée nationale.

Invité à présenter ses observations, le député concerné ne s’est ni présenté à l’audience ni fait parvenir de mémoire écrit à la Cour, a précisé le rapporteur. La décision de la Cour constitutionnelle a été annoncée pour 13h15, au terme des délibérations.

Ainsi, dans sa délibération, les sages de la Cour constitutionnelle ont déclaré le recours du sieur Ousmane Gomè irrecevable.